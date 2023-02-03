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تقرير وتوصيات “مالية النواب” حول “الموازنة” الأربعاء

9:47 م2023-02-03
مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)

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قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، إن مقرر اللجنة المالية النيابية سيقوم بإلقاء تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 يوم الأربعاء المقبل، على أن تبدأ مناقشات النواب تحت القبة يوم الأحد الذي يليه.
وأشار الصفدي عبر شاشة التلفزيون الأردني، الجمعة،إلى أن اللجنة أنهت مناقشة مشروع قانون الموازنة بالأمس، وستقوم برفعه إلى المجلس.

9:47 م2023-02-03
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