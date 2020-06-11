تقرير يؤكد أهمية استدامة البنية التحتية للمياه

إيمان الفارس

عمان – أكد تقرير دولي متخصص بالمياه ضرورة منح مخططي المدن أولوية الحفاظ على استدامة البنية التحتية للمياه، مشيرا لأهمية دورها في زيادة مرونة المجتمعات المحرومة، لا سيما عند اضطرارها للبقاء في منازلهم للحجر المنزلي، استجابة لوباء كوفيد – 19.

وحذر التقرير الذي نشره الموقع العلمي الدولي “State of the Planet” الأسبوع الماضي، من خطورة تبعات التهوية الضعيفة أو الغائبة والمؤدية لآثار سلبية طويلة المدى، ما يستدعي تحقق مهندسي المياه حول كيفية استبدال أو ترقية الأنظمة مع موازنة التكلفة وضمان كفاءة الطاقة.

وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان “كيف يمكن للبنية التحتية للمياه تعزيز الاستدامة”، أن لأنظمة المياه آثار اجتماعية، مبينا ارتباط المياه بشكل وثيق الصلة بصحة الإنسان، بمعنى أن أنظمة المياه تؤثر بشكل مباشر على جودة مياه الشرب.

وأردنيا، تضغط أزمة تحديات المياه في المملكة، التي تعاني إجهادا متزايدا على بنيتها التحتية بغية تأمين متطلباتها المائية، نحو استمرارية عمل قطاع المياه لتعزيز منعة إمكانياته المتاحة لتوصيل المياه بالشكل الأمثل للمواطنين.

وبحسب وزارة المياه والري، فإن قطاع المياه الأردني يحرص على القيام بالعمليات الدورية اللازمة للاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، وسط ميزانية تراوحت كلفتها ما بين 400 و500 مليون دينار سنويا، خلال الأعوام القليلة الماضية.

ودعا التقرير الدولي لحماية البنية التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي وتعزيز استدامة أنظمة المياه، والمتعددة ما بين جوانب بيئية واجتماعية.

وقال التقرير إن استدامة أنظمة المياه لا تشدد فقط على الحفاظ على البيئة، إنما تعالج الفقر وعدم المساواة والاندماج الاجتماعي.

وتصل احتياجات التمويل السنوي المتعلق بالمياه والصرف الصحي عالميا على مدى العقد المقبل، يقدر بنحو 114 مليار دولار، وسط رصد فجوة حجمها حوالي 85 مليار دولار في العام.