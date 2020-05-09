تقرير يدق ناقوس الخطر إزاء إمكانية حماية خدمات المياه للفئة الأكثر ضعفا

إيمان الفارس

عمان – دقّ تقرير دولي متخصص بالمياه ناقوس الخطر إزاء إمكانية حماية خدمات المياه للفئة الأكثر ضعفا في مجتمعات العالم من تبعات تفشي جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكد التقرير الذي نشره برنامج التغيير والأمن البيئي الدولي أول من أمس، أن الوباء الحالي يسلّط الضوء على أهمية حماية خدمات المياه بالإضافة للخدمات الأساسية الأخرى كمنشآت الطاقة والصرف الصحي لأكثر الناس ضعفا في العالم.

ودعا التقرير الذي جاء بعنوان “كيف يمكن أن تساعد المياه الفئات الأكثر ضعفا في وقف انتشار كوفيد – 19″، لضرورة استعداد العالم أجمع للنظر إلى ما وراء الحدود، لتعزيز التعاون بين الدول والجهات المعنية الأخرى، في خطوة نحو استخدام دبلوماسية المياه كآلية لبناء الثقة والسلام والصحة على المدى الطويل، للحؤول دون انتشار جائحة كوفيد – 19 العالمية.

تقرير برنامج التغيير والأمن البيئي، الذي يستكشف الروابط بين الديناميات البيئية والصحية والسكانية وعلاقاتها بالصراع وانعدام الأمن البشري والسياسة الخارجية، أشار الى تحذيرات خبراء الأمم المتحدة، بالقول “لن يتوقف هذا الوباء ما لم نوفر المياه الصالحة للشرب لأكثر الناس ضعفا في العالم”.

واعتبر التقرير أن الصابون والمياه النظيفة، تشكل جزءا من “ترسانة” الأسلحة التي يمكن نشرها على الخطوط الأمامية للمعركة لوقف انتشار الفيروس، مبينا أنه رغم ذلك، ما يزال كوفيد – 19 يشكل تهديدا غير مسبوق لما يتجاوز 2 مليار من أفقر الناس في العالم، والذين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه المأمونة والصرف الصحي والخدمات الصحية اللازمة لحمايتهم أثناء تفشي الأمراض المعدية، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأبدى التقرير مخاوفه حيال تأثير النزاع المسلح وتبعاته من تدمير البنية التحتية للمياه والمرافق الصحية على المدنيين في تلك المناطق، بعدم تمكينهم من ممارسة أبسط إجراءات الوقاية من العدوى، مثل غسل اليدين المتكرر لإبطاء انتشار الفيروس.

وأكد التقرير ضرورة حماية المياه من الهجمات المسلحة، وعدم استخدامها كسلاح في الحرب، مشيرا بهذا الصدد الى توصيات اللجنة العالمية رفيعة المستوى المعنية بالمياه والسلام، والتي لاحظت العواقب السلبية للنزاعات المسلحة على موارد المياه والبنى التحتية.

وشدد على أهمية حماية الموارد المائية والمنشآت التي تحمي المدنيين في النزاعات المسلحة، خاصة في الأماكن التي دمرت فيها الحرب الأنظمة الصحية، لافتا الى أن “كوفيد – 19 يشكل تهديدا خاصا وسط هذه الظروف”.