لندن – غض نادي تشيلسي الانجليزي الطرف على اعتداءات جنسية من أحد كشافيه على لاعبين في سبعينيات القرن الماضي، بحسب ما كشف تقرير مستقل.

ووجد التقرير – الذي قاده المحامي تشارلز جيكي – ان كبير كشافي النادي إدي هيث الذي توفي عام 1983 كان قادرا على التحرش “دون مواجهة” بفتيان بين 10 و17 عاما في السبعينيات.

وذكر الضحايا ان هيث استخدم “تلميحا” جنسيا في غرف الملابس، لكنه تأكد من ان اخطر اعتداءاته الجنسية كانت تحصل على انفراد، حيث كان سلوك هيث شبه معلن بين اللاعبين والجهاز الفني.

Chelsea sex abuse scandal: 'Stress, tears, anger, depression' – Eddie Heath victim on painful memories https://t.co/RA0LAa3gm2 — London News (@LondonNewsWeb) August 7, 2019

قال أحد الشهود: “كان الاولاد يعلمون انهم كانوا بمأمن ضمن المجموعات الكبيرة، فأنت لا تريد أن تكون الاخير في الحافلة كي لا يتلمسك أحدهم، كان يُعتبر إدي الكابوس”.

وقال تشيلسي في بيان ان: “هيث كان خطيرا ومتحرشا خطيرا بالاطفال، وكان سلوكه يستحق أكثر من اللوم، رغم ان النادي أصبح اليوم مختلفا عما سبق، لن نختبىء من المسؤولية عما حدث في الماضي”.

وأقيل هيث عندما استلم مهاجم المنتخب السابق جيف هيرست النادي عام 1979، لكن هيرست البالغ من العمر (77 عاما)، نفى معرفته بسلوك هيث ورفض اجراء مقابلات معه في هذا التقرير. (أ ف ب)