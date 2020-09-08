تمديد ساعات التجول ولا حظر شامل الجمعة

عمان – الغد – قررت الحكومة، الثلاثاء، تقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي في جميع محافظات المملكة، وذلك اعتباراً الأربعاء المقبل، وفق ما ذكرت وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الثلاثاء، بينما تقرر عدم فرض حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة.

وقال العضايلة خلال مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء: “قررت اللجنة الوزاريّة لاستدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد تقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي لتبدأ في تمام الساعة 12 من منتصف الليل بالنسبة للمنشآت الاقتصاديّة، والساعة الواحدة بعد منتصف الليل للأفراد في جميع محافظات المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق للتاسع من أيلول/سبتمبر”.

وأوضح: “تقرر عدم فرض حظر التجوّل الشامل في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء أو أي من محافظات المملكة الأخرى خلال الأسبوع المقبل”