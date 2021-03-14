تقليص ساعات دوام مركز إيداع الأوراق المالية

عمان- قرر مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الأحد، تعديل أوقات الدوام لتصبح من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 2:30 بعد الظهر، على أن تكون أوقات استقبال المراجعين من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 1:30 بعد الظهر وحتى اشعار آخر.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لبلاغ رئاسة الوزراء رقم (26) لسنة 2021 بخصوص اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستدامة العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والحد من انتشار فيروس كورونا. –(بترا)