تقليص صيفي ” الأردنية ” من 10 إلى 8 أسابيع

تيسير النعيمات

عمان – قلص مجلس عمداء الجامعة الأردنية اليوم مدة الفصل الصيفي المقبل الى 8 اسابيع بدلا من 10 كما كان مقررا قبل اسبوع .

جاء ذلك بعد توصية المسجل العام للجامعة الدكتور اشرف العدوان، بأن تكون مدة الفصل الصيفي 8 اسابيع شاملة فترة الامتحانات النهائية.

ووافق المجلس على أن يبدأ التدريس بالفصل الصيفي بتاريخ 28/6/2020، وتنتهى الامتحانات النهائية 25/8/2020، ويكون قرار منح الدرجات بتاريخ 2/9/2020.

وكان مجلس عمداء الجامعة الأردنية قرر سابقا ان تكون أن بداية الفصل الدراسي الصيفي المقبل في 18 من شهر حزيران المقبل ولمدة 10 اسابيع، على أن يكون الدوام 5 ايام في الاسبوع.حسب تصريح سابق ل”الغد” لرئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة.

و وبخصوص الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني الحالي قرر المجلس تحديد مدة الامتحان بساعة واحدة، على أن يتناسب عدد الاسئلة مع الوقت الذي يحتاجه كل سؤال بحسب تقدير مدرس المادة.

وقررت الجامعة توفير 10 جيجا من حزم النت اضافية لكل طالب مجانا لغايات التقدم للامتحان للطلبة الذين بحاجة إليها ، والتوجيه لأعضاء هيئة التدريس بأن تكون محاولة الإجابة على السؤال بمحاولتين.

وتقرر عدم فتح مختبرات الحاسوب في الجامعة للطلبة إلا بعد ان تسمح الظروف الصحية بذلك وحسب القرارات التي تصدرها الجهات المختصة وطنيا.

وووفق القرار لكل مدرس تحديد حجم المادة الدراسية التي يتم تضمينها في الامتحانات النهائية.

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