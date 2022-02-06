تقليص مسافة رالي قطر الدولي والسائقون يستطلعون المراحل

أيمن وجيه الخطيب

عمان – يدخل السائقون المشاركون في رالي قطر الدولي، ثاني جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، اليوم وغدا في مرحلة استطلاع المراحل، ويشارك من الأردن إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وعيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 9 ويلعب عطا الحمود دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، ويشهد الرالي مشاركة 14 متسابقا من 13 دولة لخوض غمار 12 مرحلة خاصة بالسرعة على مسارات حصوية في مختلف أنحاء قطر، كما ستقام جولة محلية بالتزامن مع الرالي الدولي.

وأعلن الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عن إدخال بعض التعديلات الطفيفة على البرنامج والجدول الزمني لرالي قطر الدولي، ثاني جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، وبالتالي تم تقليص مسافة المراحل الخاصة بالسرعة إلى 212 كم، مع الإبقاء على المراحل الـ6 التي تتكرر مرتين يومي الجمعة والسبت على حالها. واعتمد الاتحاد القطري مرحلة تجارب جديدة في افتتاحية الرالي الخميس المقبل عوضا عن المرحلة الاستعراضية التقليدية القصيرة، وستحصل الطواقم الدولية على فرصة أكبر لضبط إعدادات سياراتهم في عطلة نهاية الأسبوع وتوفير تغطية إعلامية أكبر.

ومن المقرر أن تستمر مرحلة التجارب في منطقة الخور شمال لوسيل لمدة ساعتين وهي تسبق المؤتمر الصحفي المخصص لانطلاقة الرالي وثم حفل الانطلاق في حلبة لوسيل الدولية التي استضافت العام الماضي جولة من بطولة العالم للفورمولا 1.

المنافسة الأقوى

المنافسة الأردنية في الرالي ستكون على لقب بطولة “ميرك 2” في رالي قطر بين الشرفا وأبو جاموس والكويتي مشاري الظفيري والمتسابقة أديث ويسس والعُماني زكريا العامري، والقطري محمد العطية، وهم يطمحون إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لتعزير مراكزهم ورصيدهم من النقاط في بطولة الشرق الأوسط للراليات.

ويحتل الشرفا وملاحه يوسف جمعة المركز الأول في بطولة “ميرك 2” للسائقين والملاحين برصيد 39 نقطة، والمركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات بعد رالي عُمان برصيد 24 نقطة، فيما يحل أبو جاموس وملاحه جمعة في المركز الثاني في بطولة “ميرك 2” برصيد 31 نقطة، والمركز الخامس في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 20 نقطة، ويحتل الحمود المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للملاحين برصيد 24 نقطة.

وقال سائق سيتروين الرسمي السابق الإيرلندي الشمالي كريس ميك : “أنا سعيد لعودتي إلى قطر. لقد مر عام على جلوسي للمرة الأخيرة خلف مقود سيارة رالي في حدث تنافسي، والذي كان رالي قطر 2021. هذا الحدث يثير اهتمامي قليلا. هو أشبه برال صحراوي وبالتأكيد يختلف عن سائر الراليات التقليدية في أوروبا”.

وأضاف السائق الفائز بخمسة راليات عالمية: “بعد مشاركتي في رالي داكار 2021، كنت حريصا على استكشاف المزيد من الصحراء، حيث تستخدم عينيك أكثر لقراءة التضاريس. من المؤكد أن الذهاب إلى الفناء الخلفي لناصر العطية والتنافس معه يمثل تحديا كبيرا. إنه أمر أستمتع به، وبعد ما تعلمناه العام الماضي، أريد أن أعود وأستخدم هذه المعرفة جيدا. سنرى إلى أين سنصل”.

وأردف متحدثا عن تعاونه مع ملاحه كريس باترسون: “لدي بعض الذخيرة في جيبي هذا العام مع كريس باترسون. اعتاد الأخير على مشاركتي في مقعد الملاحة منذ سنوات عديدة. كما جلس مع ناصر العطية لمدة سبع أو ثماني سنوات وفاز في رالي قطر مرات عدة”.

ويضع الفنلندي اوستبيرغ اللمسات الأخيرة على برنامجه الرياضي للعام الحالي، قرر أن يقود سيارة شكودا فابيا رالي2 إيفو للمرة الأولى، علما بأنه وصل إلى قطر السبت الماضي وسيعمد إلى إجراء التجارب على متن سيارته في الأيام المقبلة من أجل معرفة قدراته بمواجهة العطية وميك.

وقال أوستبيرغ: “سيكون هدفي أن أحاول وأن أنافس مع ناصر. لا أملك الخبرة في قطر، ولكنني سائق سريع لذا سأحاول أن أتعلم بسرعة ما يجب علي فعله”.

وتابع: “هو حدث جديد بالنسبة لي، رالي في صحراء مفتوحة ومختلف عن الراليات التي اعتدت المشاركة فيها. سنستمتع كثيراً. وسأكون على متن سيارة جديدة ومع ملاح جديد، هي الملاحة إيلكا مينور. الكثير من الأشياء الجديدة، ولكنني سعيد لعودتي إلى عالم الراليات مجدداً وأن أكون قادرا على تحدي ناصر. أعرف أنه يمكن أن يكون غير ملموس أو غير قابل للخسارة، ولكن لنرى كيف ستسير الأمور”.