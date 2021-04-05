تقنيات “إل جي” تدعمك في أصعب المراحل

عمان- قد يكون الأمر الإيجابي الوحيد الذي حصل للبشرية بعيد جائحة كورونا، هو التوعية حول أهمية النظافة الشخصية لمحاربة الجراثيم والأمراض. فالبيئة النظيفة في الأماكن التي نقضي فيها أكثرية وقتنا تؤدي الدور الأكبر في تفادي الكثير من المشكلات الصحية! لكن ماذا لو وجدنا من يسهل علينا هذه المهمة ويوفر علينا عناء القلق في هذا الشأن. نعم، نحن حتماً نتحدث عن شركة “إل جي”، فمن غيرها يقف دائماً بجانب المستهلكين ويهتم بسلامتهم وراحتهم ويوفر لهم الحياة الصحية من خلال أحدث الأدوات المنزلية.

لا شك أن رعاية صحة الأطفال والعائلة تشكل هاجساً لدى كل الأهالي، وهنا تحديداً يبرز دور جهاز PuriCare من “إل جي”، فهو يمتص الملوثات بمقدار 360 درجة ويوفر هواءً نظيفاً لجميع الأشخاص الموجودين في المنزل، أينما كان مكان تركيبه. فالهواء المتدفق يمر عبر نظام الفلترة بمقدار 360 درجة الذي يشتمل على عملية فلترة مكونة من 6 خطوات لإزالة أنواع عديدة من الأتربة والغازات الضارة التي تخترق هواء المنازل عادةً.

الى ذلك، يشير ™PuriCare إلى جودة الهواء باستخدام الأرقام بصورة أوتوماتيكية من خلال مستشعر PM1.0 ومستشعر الغازات بدقة كبيرة، كما أن الضوء يتغير في اللوحة ليعكس درجة التلوث وذلك لتبقى على اطلاع على جودة الهواء الذي يتنشقه أفراد عائلتك.

إلا أن الحصول على بيئة صحية في المنازل لا يقتصر على جودة الهواء فحسب، فمع إعادة فتح البلاد تدريجياً وخروجنا من المنازل بشكل أكبر من السابق، تتعرض ثيابنا لكمية هائلة من الجراثيم غير المرئية والتي قد نأتي بها الى أماكن سكننا من دون أن نعلم. لذلك، فإن غسالة ™AI DD هي الحل الأمثل للعناية بملابس العائلة كافة مع زيادة الحماية بنسبة 18 %. فتقنية ™AI DD لا تكتفي باكتشاف الوزن فحسب، بل تستشعر نعومة الأنسجة أيضاً، وتحدد الحركات المثلى المناسبة للنسيج في حد ذاته، وتعمل تقنية البخار™ من “إل جي” على القضاء على مسببات الحساسية بنسبة 99.9 % مثل عث الغبار الذي يمكن أن يسبب الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي، فضلاً عن اتساعها لقدرة أكبر في المساحة نفسها مع متانة وأناقة لا يمكن مضاهاتهما.

وبفضل تقنية ™ThinQ، أصبحت غسالتك أكثر ذكاءً بداية من إمكانية تشغيل الغسالة عن بعد وحتى تنزيل الدورات الإضافية. كما يمكنك التفاعل معها بسهولة والحصول على أحدث الابتكارات مع وظيفة الاتصال عبر الواي فاي.

ومع الحديث عن عودة فتح البلاد تدريجياً وخروجنا أكثر من المنزل، نحن بحاجة لأخذ الاحتياطات كافة والالتزام بالإجراءات الصحية. وعندما نتحدث عن الإجراءات فإن أول ما يوضع على اللائحة هي الكمامة.