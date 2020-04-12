تقنيات ذكية لزيادة إنتاجية الموظف خلال عمله من المنزل

عمان – في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم أجمع ، عمدت غالبية الشركات وتجنبا لتعطيل أعمالها، إلى تفعيل خطط الطوارئ المتضمنة العمل عن بُعد، وبناء على ذلك يسعى الكثير من الموظفين تحقيق التوازن بين المهام المتعلقة بوظائف العمل ومسؤوليات المنزل. بدءاً من الالتزام بجدول عمل محدد وصولاً إلى تخصيص مساحة معينة من المنزل نشكّل لهم مكتبا منزليا، يفكر الناس في طرق مؤاتية ومفيدة لتحسين تجربة عملهم من المنزل.

عمل رواد قطاع التكنولوجيا في الفترة الأخيرة جاهدين لإيجاد طرقٍ جديدة ومبتكرة لجعل الحياة المنزلية أكثر ملاءمة. فأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكاميرات الويب ليست الأجهزة الوحيدة التي تحتاجها؛ من التحكم الصوتي إلى الأداء المخصص، تتيح أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية إنجاز المزيد من الأعمال بجهدٍ أقل بكثير، ومن دون أن تطأ قدمك الباب الأمامي للمنزل.

من أبرز الحلول التي قد تساعد الأشخاص الذين يعملون من المنزل ليكونوا أكثر فعالية هي زيادة التركيز من خلال استخدام مكبرات الصوت المدعمة بتقنيات الذكاء الإصطناعي مثل “LG XBOOM AIThinQ”كمساعد شخصي، من خلال تشغيل بعض الضوضاء البيضاء أو موسيقى المقاهي أو أي نوع من الموسيقى التي تساعد على التركيز، يمكن الاستفادة من الخدمات مثل Spotify لإعداد قوائم التشغيل التي تخلق موسيقى خلفية مناسبة ليوم عمل من المنزل.

أما سماعات الرأس العازلة للضوضاء فهي مفيدة للأشخاص الذين يفضلون العمل في جوٍّ من الهدوء، بينما يمكن أن تساعد أنظمة الإضاءة الذكية في الحفاظ على الشعور بالتوازن بين العمل والحياة من خلال التبديل إلى الإضاءة الساطعة خلال ساعات العمل، وإخفات الضوء خلال استراحة القهوة ولمشاهدة الأفلام بعد دوام العمل.