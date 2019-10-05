تقنيات “STARZPLAY” تدعم إطلاق منصة “Lionsgate Play”

عمان-وظفت STARZPLAY، الخدمة الرائدة لمشاهدة الفيديو حسب الطلب، التقنيات التي طورتها مقدمة خدماتها المُدارة عبر التي قامت بتطويرها لدعم الإطلاق الناجح لخدمة Lionsgate Play الترفيهية في الهند. وتوفر منصة STARZPLAY Connect خدمات إدارة الاشتراكات والفواتير وإدارة المحتوى وعرض الفيديو وإدارة الأجهزة المرتبطة بكل اشتراك.

ويعكس الإطلاق الناجح لخدمة Lionsgate Play، باستخدام تقنيات STARZPLAY، استراتيجية الشركة الرامية إلى توسعة نطاق منح تراخيص منصة STARZPLAY Connect إلى شركات البث والاتصالات التي تتطلع إلى توظيف حل تقني مميز قائم على الحوسبة السحابية لتقديم الخدمات الترفيهية عبر الإنترنت.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة في تسليط الضوء على الإمكانات التقنية الكبيرة التي تتمتع بها STARZPLAY في قطاع خدمات مشاهدة الفيديو حسب الطلب، بل وتمتد لتشمل أيضاً دورها البارز في تطوير حلول تقنية ترتقي بأداء منصات المشاهدة عبر الإنترنت نحو مستويات جديدة من التميز. وتساهم هذه الصفقة في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها STARZPLAY كرائد في قطاع الترفيه عبر الإنترنت، بفضل تركيزها على وضع العملاء في المقام الأول، وإدراكها لأهمية اعتماد أحدث التطورات التقنية لتقديم أفضل خدمات مشاهدة الفيديو حسب الطلب.