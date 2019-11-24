تقنية ثورية تحول هاتفك لمجهر إلكتروني

استعرضت شركة SmartMicroOptics تقنية جديدة تعمل على تطويرها بإمكانها تحويل الهاتف الذكي لمجهر إلكتروني محمول.

وتتكون التقنية من علبة صغيرة فيها إضاءة داخلية، بداخلها ألواح زجاجية رقيقة توضع عليها العينات المراد اختبارها، مزودة بعدسات بقدرات تكبير مختلفة، تتراوح ما بين 35 و1000 مرة.

ويمكن للمستخدم وضع كاميرا هاتفه الذكي فوق هذا الجهاز ليرى العينات المكبرة عبر شاشته، كما سيتمكن من توثيق صور وفيديوهات لتلك العينات كما هو الحال في المجاهر الإلكترونية الحديثة التي توصل بأجهزة الكمبيوتر.

وتبعا للخبراء في الشركة المصنعة سيكون بإمكان مستخدمي التقنية الجديدة رؤية أجسام متناهية في الصغر بواسطتها، بل يمكنهم رؤية تفاصيل الخلايا النباتية والحيوانية والكائنات المجهرية.

ومن المفترض أن تظهر هذه التقنية في الأسواق مطلع العام القادم بأسعار تتراوح ما بين 40 إلى 120 دولارا (تبعا للملحقات التي يطلبها المستخدم).-(روسيا اليوم)