تقنية جديدة تمكن من شحن السيارات الكهربائية أثناء سيرها

إنديانا- أفاد موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص بأن تقارير صحافية عالمية كشفت عن تقنية ثورية جديدة ابتكرها مجموعة من العلماء الأميركيين تقوم على إمكانية شحن السيارات الكهربائية أثناء السير دون الحاجة الى التوقف.

وحسب الموقع، فإن العلماء يختبرون حاليا نوعا من الخرسانة والإسمنت الممغنط يمكن دمجه في خلطة رصف الطرق لشحن السيارات والحافلات الكهربائية وهي تسير على الطريق دون حاجة إلى التوقف.

وفي هذا الإطار، بدأت وزارة النقل الأميركية بولاية إنديانا بشكل فعلي باختبار هذا النوع الجديد من الإسمنت المزود بجزيئات ممغنطة، في محاولة لدمجها بنظم البناء المختلفة وتقليل تكاليفها الباهظة، لكي تكون خيارا مثاليا للاستخدام الآمن والطاقة النظيفة.

وأشار التقرير الى ان المشروع الممول من مؤسسة العلوم الوطنية التابعة لجامعة بوردو وشركة “ماغمينت” الألمانية سيمر بثلاث مراحل هي اختبار الإسمنت الممغنط معمليا وتجربته على طريق مسافته ربع ميل تقريبا ثم تجربته على أحد الطرق السريعة.

وفي تعليق على هذا الابتكار، أكد الباحثون العاملون في هذا المشروع أن هذا الإسمنت الممغنط يمتاز بقوته الكبيرة ومقاومته لجميع أعمال التخريب وبقدرته على الشحن السريع للشاحنات الكهربائية الثقيلة بطاقة تصل إلى 200 كيلو وات وأكثر.-(وكالات)