تقنية لقياس ضغط الدم من خلال “سيلفي”

الغد– من خلال تطبيق جديد، بدأت فكرته بهدف كشف الكذب؛ تمكن باحثون من تحديد قيم ضغط الدم للأشخاص عن طريق تسجيلهم “فيديو سيلفي” لا تتجاوز مدته دقيقتين.

التطبيق لا يعمل بشكل دقيق في الوقت الحالي سوى مع الأشخاص من ذوي البشرة فاتحة اللون، الذين يجب أن يكون لديهم قيم ضغط دم طبيعية نسبيا، أما أصحاب البشرة الفاتحة للغاية أو الداكنة للغاية، أو من لديهم ضغط دم غير منضبط فعليهم الانتظار قليلا إلى حين صدور النسخة الأحدث من التطبيق.

التطبيق الجديد هو نتاج جهود مشتركة بين باحثين من جامعة تورنتو وآخرين من جامعتي هانغتشو وتشجيانغ الصينيتين، ونشرت أول نتائج للبحث الأسبوع الماضي في دورية “جمعية القلب الأميركية” كما نقلت الجزيرة.

ويقوم التطبيق -الذي أطلق عليه اسم “أنورا” (Anura)- على تقنية جديدة تسمى “التصوير البصري عبر الجلد” (transdermal optical imaging).

وحتى الآن تم فحص 1328 من الكنديين والصينيين البالغين من خلال تسجيل فيديو للوجه مدته دقيقتان باستخدام هاتف آيفون. وبالنسبة لأنواع معينة من ضغط الدم، بلغت دقة البيانات المتحصل عليها من التطبيق نحو 95 و96% بعد أن تمت مقارنة النتائج بالأجهزة القياسية المستخدمة لقياس ضغط الدم، وفقا لتقرير جامعة تورنتو حول المشروع والمنشور على موقع الجامعة.

صدفة

الطريف أن تقنية قياس ضغط الدم توصل إليها الباحثون عن طريق الصدفة؛ حيث كانت الأبحاث في الأساس تتركز على التوصل إلى طريقة لابتكار جهاز لكشف الكذب دون تلامس مع الشخص المراد اختباره، مما جعل فريق الباحثين يغير وجهته البحثية بشكل كامل.

يستغل التطبيق حقيقة أن بشرة الوجه البشري نصف شفافة، حيث يخترق الضوء الطبقة العليا من الجلد وصولا إلى صبغة الدم الحمراء تحتها. ويمكن لأجهزة الاستشعار في الهاتف الذكي قياس كمية الضوء الأحمر المنعكس من الهيموغلوبين ليقوم التطبيق بقياس التغيرات الحادثة في تدفق الدم تحت الجلد.

يقول البروفيسور كانغ لي -كبير الباحثين بالمشروع- “يمكننا أن نرى كيف يتدفق الدم في مناطق مختلفة من الوجه واستخلاص النتائج من الزيادة والنقصان في هذا التدفق”، مضيفا أن العمل على تطوير التقنية الخاصة بقياس ضغط الدم ستفيد عددا أكبر بكثير من الأشخاص بخلاف العمل على تطوير تقنية جديدة لكشف الكذب.

ويعمل البروفيسور لي أستاذا لعلم النفس التطبيقي والتنمية البشرية في معهد أونتاريو لدراسات التعليم، وعمل جنبا إلى جنب مع باحثين من قسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب بجامعة تورنتو، وإلى جانب باحثين من جامعتي هانغتشو وتشجيانغ في الصين.

ويعد ضغط الدم من بين المؤشرات الصحية الرئيسية المستخدمة لمعرفة الحالة الصحية للشخص، فعندما يكون ضغط الدم مرتفعا جدا أو منخفضا جدا؛ يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية كبيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولهذا السبب يقول البروفيسور لي إن الوصول إلى هذه القياسات بسهولة ويسر أمر مفيد للغاية.

مزيد من الأبحاث

التطبيق متاح حاليا عبر الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل “iOS” و”Android”، ويمكن للنسخة المجانية منه تحليل مقاطع الفيديو بحد أقصى ثلاثين ثانية وإعطاء بيانات عن مستوى التوتر والنبض، على أن يصدر من التطبيق إصدار آخر لاحقا يمكنه قياس ضغط الدم.

ويؤكد الباحثون أنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يمكن استخدام التطبيق بشكل دقيق، وتوفير بيانات موثوق بها من خلاله، خاصة في حالة ارتفاع ضغط الدم.

ويأمل الباحثون أن يتمكنوا في المستقبل من توسيع إمكانات طريقة التحليل المبتكرة لتشمل المزيد من القياسات، مثل نسبة السكر في الدم والهيموغلوبين والكوليسترول.