تقنية لمهندسين أردنيين ترفع كفاءة استخدام المياه في المزارع

تمكن المهندسان الأردنيان محمد الزيناتي وسلمى عمايري من تطوير تقنية توفر الكميات الضرورية من المياه والمغذيات للنباتات عبر الأنظمة الذكية التي تمكن المزارعين من الوصول إلى الاستخدام الأمثل لمصادر المياه والأسمدة والطاقة.

وتعمل التقنية بنظام الري والتسميد الأوتوماتيكي الذكي فيرتجو (Fertigo)الذي يوفر استهلاك المياه بنحو 30 بالمئة في الأنظمة المفتوحة وما يصل إلى نحو 70 بالمئة في الأنظمة المغلقة، بحسب الشريك المؤسس لشركة سمارت جرين لحلول التكنولوجيا الزراعية سلمى عمايري.

وقالت إن التقنية توفر أيضا خاصية التحكم عن بعد لنظام الري في المزرعة في أي وقت وأي مكان باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، بما يتوافق مع مختلف أنواع الزراعة والمحاصيل.

وزود المهندسان التقنية بواجهة مستخدم تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، في خطوة تستهدف رقمنة القطاع الزراعي وتحويله من تقليدي إلى رقمي باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ونفذ أنموذج التقنية المبتكرة في جرش ضمن مشروع توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية كجزء من المشروع الإقليمي “مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري في الدول العربية” بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.