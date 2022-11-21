تكاسي عمّان: أين دعم المحروقات؟

اشتكى سائقو التكسي الأصفر في العاصمة عمّان من عدم استلامهم مستحقات دعم المحروقات الذي خصصته الحكومة لوسائط النقل العام مع عودتها التدريجية لرفع أسعار المشتقات النفطية محليا.

يأتي ذلك بعد مرور ما يزيد على 3 أشهر من صرف الدفعة الأولى من الدعم، بواقع 300 دينار لكل سائق تكسي موزعة على دفعتين، بدءا من مطلع آب/ أغسطس الماضي وحتى نهاية العام.

وفي هذا الصدد، قال أحد سائقي التكسي الأصفر في عمّان وائل حيف إن السائقين في جميع المحافظات استلموا الدعم على دفعتين، بواقع 150 دينارا في كل مرة.

وأضاف حيف لـ”الغد”، أن سائقو التكسي في المحافظات استلموا مخصصاتهم عن طريق هيئة النقل البري، في حين أن أمانة عمان الكبرى أكدت في ردها على السائقين المعترضين عدم توفر مخصصات دعم مالية لديها هذا العام.

وتابع: بعد أن اعتصم سائقو التكسي الأصفر للاحتجاج على عدم تسلمهم المخصصات، اقترحت الأمانة أن يكون الدعم على شكل إعفاء من رسوم الترخيص السنوية.

وأردف: لكن رسوم الترخيص قيمتها 200 دينار فيما الدعم المخصص للـ”التكاسي” 300 دينار، كما أن الإعفاء من رسوم الترخيص هو دعم لصاحب المركبة وليس السائق، علما أن العديد من سائقي التكاسي غير مالكين لسياراتهم وإنما متضمّنين لها.

وأشار حيف إلى أن عدد التكاسي الصفراء في عمّان يبلغ نحو 11 ألفا و200 مركبة.

بدورها، حاولت “الغد” التواصل مع أمانة عمان إلا أنه تعذر الحصول على رد حول الموضوع.

وكان مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان الكبرى محمد السريحين قال في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إن توجيه دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل ضمن حدود الأمانة يسير بمراحله النهائية.

وأضاف السريحين في تصريحات إذاعية، أن أسس صرف الدعم للجهات المستحقة داخل حدود الأمانة من خلال الدعم المباشر أو عبر الإعفاء من الترخيص السنوي.

ويعمل داخل المملكة 17 ألفا و400 تكسي أصفر و5 آلاف سيارة سرفيس.

وخصصت الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار لدعم المشغلين العاملين بقطاع النقل العام؛ من حافلات وباصات و”تكاسي” و”سرافيس” في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، أوضح في تصريحات سابقة، أن توزيع الدعم للمشغلين سيكون عبر بطاقات يتم الاستفادة منها لتعبئة الوقود في كافة محطات المحروقات.

وبين الحباشنة أن قيمة الدعم ستختلف من مشغل لآخر، بحيث سيتم تخصيص مبلغ 200 دينار لدعم للحافلات التي تسير لمسافات طويلة تزيد على 150 كلم و50 ديناراً للتكسي الأصفر.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي سيكون لـ6 أشهر، وتوزيعه عبر دفعتين، كما يمكن للسائق استلام الدعم مباشرة بعد الحصول على تفويض من مالك المركبة.