تكبره بـ40 عاماً... شير: الحب لا يعرف أرقاماً

أثارت المغنية العالمية شير (76 عاماً) حالة من البلبلة والجدل بعدما شوهدت برفقة شاب يصغرها بـ 40 عاماً.

ويبدو أن شير لا تهتم أبداً بفارق العمر الكبير بينها وبين المنتج الموسيقي ألكسندر إدوارد، فقد ظهر الاثنان معاً في هوليوود، ليؤكدا بذلك كل الإشاعات التي لاحقتهما في الفترة الأخيرة.

ما هو فارق العمر الأفضل لاستمرار العلاقة بين الشريكين؟

وقررت شير أن تنشر صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد رسمياً علاقتهما وارفقتها باسمه مع قلب أحمر.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة وأعربت إحدى المعجبات عن قلقها متهمةً المغني “باستغلال” شهرة النجمة العالمية.

مايلي سايروس تقطع علاقتها بوالدها بعد خطوبته من فتاة تصغرها سناً

ولم تستطع شير أن تتجاهل التعليق وردت كاتبةً: “كما نعلم جميعاً، أنا ناضجة بما فيه الكفاية، ومتأكدة أن لا شيء مضمون في هذه الحياة. عندما نأخذ قراراً معيّناً نفتح بذلك فرصة جديدة أمامنا. لقد انتهزتُ كل الفرص. هذا من طبيعتي”.

وحاولت شير جاهدة تجاهل التعليقات السلبية التي انهالت عليها حتى انتهى بها الأمر بنشر تغريدة أخرى جاء فيها: “الحب لا يعرف الأرقام، إنه شعور يُحسّ”.