“تكتيك 90” يحول شغف الشباب إلى “تكنولوجيا التوقعات”

خالد العميري

عمان – “تحويل شغف الشباب إلى الشكل التكنولوجي الحديث”، هدف رئيسي لمؤسسي تطبيق (TACTIC90) الأردني والذي تم تطويره ليكون أول تطبيق عربي يحاكي توقع نتائج مباريات كرة القدم في كبرى الدوريات الأوروبية إلى جانب المسابقة العريقة “دوري أبطال أوروبا”.

ويسعى القائمون على البرنامج – الذي يغطي المشتركين من عمر 18 سنة فما فوق – إلى تحويل شغف الشباب في متابعة مباريات كرة القدم وعرض توقعاتهم الصحيحة في قالب فني مشوق من التحديات، مع التأكيد على مطابقته للشريعة الإسلامية بعيدا عن المراهنات.

ويطلب من المشترك بعد تنزيل التطبيق، إضافة اسم مستخدم وكلمة سر خاصة به، على أن يقوم بعد ذلك بالدخول إلى جداول المباريات في الدوريات الأوروبية (الإسباني والإنجليزي والإيطالي) إلى جانب مسابقة التشامبيونزليغ، وتوقع نتيجة كل مباراة طبقا لثلاثة إحتمالات.

ويحصل المشترك على نقاط معينة لكل احتمال (دقيق، صحيح، خاطئ) على أن يستخدم “جوكر” خلال كل جولة في التوقعات، مع التأكيد على أن التطبيق مجاني ولا يطلب من المشترك تحمل أي تكاليف، كما أنه يقدم هدايا مجزية من ضمنها (بلاي ستيشن وبطاقات سفر) للفائز الشهري في التوقعات (الأعلى في مجموع النقاط)، علما أن التطبيق يحظى بثقة 6 آلاف مشترك حتى الآن.

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