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تكثيف الرقابة على مخالفة التجاوز الخاطئ

منذ 15 دقيقة

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الغد– باشرت الادارات المرورية في مديرية الامن العام وضمن مبادرة “كفى” لنزيف الطرقات تكثيف رقابتها على مخالفة التجاوز الخاطئ؛ لما لتلك المخالفة من آثار سلبية.

وتعد مخالفة التجاوز الخاطئ احدى المخالفات المسببة للحوادث المرورية الخطرة، وسيتم العمل على ضبط هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بالتوازي مع استمرار الجهود التوعوية والتحذيرية التي تبين مدى خطورة تلك المخالفة.

وتدعو مديرية الأمن العام الجميع للقيام بدورهم التوعوي المهم والفاعل لمساندة جهود مختلف رجال الأمن العام في نشر الثقافة المرورية الآمنة، والتوعية بمخالفاتها الخطرة للعمل سوياً للحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار سلبية.

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