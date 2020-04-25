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تكثيف عمل لجان الصحة والسلامة العامة في الكرك

منذ 52 دقيقة
أحد شوارع مدينة الكرك -(الغد)

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الكرك– قال محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز انه سيتم تكثيف عمل لجان الصحة والسلامة العامة بمختلف مناطق والوية المحافظة لمراقبة التزام المحلات التجارية بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وشروط السلامة العامة ومراقبة الأسعار، لافتا الى وجود متسوق خفي بجميع المناطق.
واضاف انه لن يتم التهاون بتطبيق القانون وسيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين بموجب اوامر الدفاع، لافتا الى ان غرفة عمليات دار المحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الهاتف رقم (100143230).-(بترا)

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