تكريمُ جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في مؤتمر QS MAPLE 2021 

كرّمتْ مؤسسةُ QS العالمية المختصّة في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لحصولها قبل أشهر على النجوم الخمس في التصنيف العالمي QS Stars Rating، وفي جميع محاوره، وكانت بذلك الأولى من بين الجامعات الأردنية، التي نالت التقييم دون المرور بمراحله المتدرجة، والأولى في المنطقة التي تحصل على النجوم الخمس لكل محور من محاور التقييم.

وجاء التّكريم في المؤتمر الافتراضي (المستقبل اليوم: النمو المستدام نحو 2030) الذي نظّمته المؤسسة، قبل يومين في دبي، بالتعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة العين، وبمشاركة رؤساء جامعات وخبراء، للبحث في الأهداف الابتكارية للمؤسسات التعليمية العربية للسنوات العشر القادمة.

وبدوره أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، الذي قدّم مداخلات في حلقات المؤتمر النقاشية، عن سعادته بالتكريم الكبير، مقدراً قيمته المضافة، وأثره على السمعة العالمية للجامعة الساعية لتكون ضمن قائمة أفضل ٥٠٠ جامعة عالمية في السنوات القادمة.

كما وقال الرفاعي إنّه وبتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة، حرصت الجامعة على تدعيم عملها وتمتينه الأمر الذي جعلها تستحق الحصول على مثل هذا التقييم العالمي الكبير.

هذا ويعدُّQS STARS RATING نظام تقييم لأداء الجامعات حول العالم، استحدثته مؤسسة QS intelligence unitعام 2010، ويقدم تقييمات أكثر عمقاً ودقة، ويعتمد مجموعةً من المعايير تتمثّل بالتدريس والبحث العلمي، والتوظيف في الجامعة، والمسؤولية الاجتماعية، ومعيار العالمية والشمولية، والتسهيلات التي تعكس جودة الخدمات والمرافق المتاحة للطلبة، ومعيار خدمة المجتمع.

ويجدر بالذكر أن الجامعة حلّت حسب التصنيف العالمي للجامعات 2020 QS Ranking في المركز الأول محلياً، وفي المرتبة ١٥ من بين 1300جامعة في المنطقة العربية، في معيار نسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية، وأن جميع كلياتها معتمدة اعتماداً دولياً: كلية المللك طلال لتكنولوجيا الأعمال AACSB، وABET لبرامج كليتي الملك عبدالله الثاني للهندسة، والملك الحسين لعلوم الحوسبة.