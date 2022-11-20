تكريم أوائل الضباط المشاركين بالدورات الخارجية

أكَّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة على أنَّ مديرية الأمن العام ستبقى تفخر دوما بجهود أبنائها وعطائهم المخلص والموصول تجاه وطنهم ومؤسستهم، وأن ما وصلت اليه المديرية من تطور ما هو الا جهود متراكمة عبر عقود طويلة رافقها دعم ملكي مستمر .

وأضاف اللواء المعايطة خلال تكريمه اليوم للواء المتقاعد معتصم أبو شتال واللواء المتقاعد أيمن العوايشة واللواء المتقاعد حاتم المواجدة ، أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تجسد مسيرة ممتدة من العمل وحماية الامن والاستقرار، ، وكانت وستبقى إرثاً أردنياً شامخاً، ومستقبلاً يحمل رايته الأجيال .

مقدماً الشكر للألوية المتقاعدين على الجهود التي بذلوها طيلة مسيرة عملهم الممتدة لسنوات طويلة وفي مختلف الوحدات التي خدموا بها، مؤكداً على أن متقاعدي الأمن العام سيبقون أصحاب فضل ومحل تقدير، وركناً ثابتاً وأصيلاً في مديرية الأمن العام.

من جهتهم تقدم الألوية المتقاعدون بالشكر لمدير الامن العام وزملائهم كافة، الذين عملوا معهم خلال خدمتهم في جهاز الامن العام وكانوا خير مثال للعطاء والجندية وشرف خدمة الوطن ، متمنينَ لهم المزيد من التقدم لخدمة مليكهم ووطنهم .

كما وكرّم مدير الأمن العام مجموعة من الضباط الحاصلين على المركز الأول في الدورات الخارجية، في الدول الشقيقة والصديقة. مشيداً بإنجازاتهم وحرصهم على نقل صورة حسنة ومشرّفة عن مديرية الأمن العام، مؤكداً على أنّ ما أنجزوه يُعد دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء في سبيل الارتقاء بالقدرات والاستفادة من العلوم التي تلقوها في الدورات في مجالات عملهم كافة .

وأشار المعايطة إلى أن هذا التكريم جاء امتداداً لنهج المديرية وتقديراً لجهود أولئك الضباط ، ودافعاً لهم و لزملائهم ليحذوا حذوهم.