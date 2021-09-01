تكريم أول مذيع أخبار كفيف

عمان- كرم رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سمو الأمير مرعد بن رعد، اليوم الأربعاء، مقدم موجز الأخبار في موقع التاج الإخباري راشد ربابعة، كأول مقدم أخبار من ذوي الإعاقة البصرية.

وأشاد سمو بمبادرة الموقع بتعيين شخص من ذوي الإعاقة البصرية كمقدم للأخبار، مما سيسهم في تغيير التصورات العامة حول الأشخاص ذوي الإعاقة نحو الأفضل، داعياً الجهات الإعلامية الأخرى للاحتذاء بهذه المبادرة وتعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كوادرها الإعلامية على الهواء أو خلف الكواليس.

وأكد سموه ضرورة تطوير ودعم أجندة الإعاقة من قبل الجهات الإعلامية، كجزء من استراتيجية التنوع، لتغيير الصور النمطية حول الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، وطرح تلك القضايا بشكل موضوعي بحيث تصبح جزءً لا يتجزأ من جميع قضايا عموم المواطنين.

وشكر الإعلامي راشد ربابعة موقع التاج الإخباري، لإيمانه بقدراته الإعلامية في التقديم الإخباري واعتماد الموقع على معيار المهارة والكفاءة في التوظيف ، وعدم اعتبار إعاقته كحاجز يحول دون شغله تلك الوظيفة، حيث تقدمه لجهات إعلامية ورفضوا توظيفه بسبب الإعاقة.

وأشار إلى بعض التحديات التي يواجهها في كتابة الموجز على لوح برايل، مُبيناً أهمية توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لشغل وظائف تتناسب مع كفاءاتهم.

ومن جهته، أكد رئيس هيئة المديرين في موقع التاج الإخباري جهاد ابو بيدر أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل والنظر لكفاءاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى ضرورة كسر الصور النمطية المعتادة حول الوظائف التي من الممكن أن يشغلها الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وبين أن الموقع بصدد إطلاق مشروع إعلامي متكامل يدار من قبل إعلاميين وصحفيين من ذوي الإعاقة، إلى جانب تجربة الموقع السابقة في توظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كوادره الإعلامية، داعياً الجهات الإعلامية الأخرى الى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كوادرها الإعلامية والفنية، لما حققوه من إنجازات على ارض الواقع أثبتت قدراتهم في الوسط الإعلامي، رغم محدودية الفرص المتاحة أمامهم.

وأكد أهمية الشراكة مع المجلس وتبادل الخبرات في مجال تقديم الدعم الفني لإنجاح مشروع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن الجدير بالذكر أن الموقع كان السباق على مستوى المملكة في كسر الصورة النمطية حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الوسط الإعلامي، بتعيين الربابعة، كمقدم موجز أخبار، علماً بأنه وعلى المستوى الدولي تميزت إذاعة (بي بي سي)، التي أفردت ما نسبته 15 – 18 بالمئة من الشواغر لديها للأشخاص ذوي الإعاقة.

بترا