تكريم الزميل عساف في عيد الإعلاميين الرياضيين العرب

عمان-الغد- بكل الحفاوة والتقدير وبمشاعر عربية أصيلة احتفت المنامة عاصمة مملكة البحرين بنجوم الإعلام الرياضي العربي في يوم مميز جميل وذلك خلال الاحتفال بالعيد الثاني عشر للإعلاميين الرياضيين العرب، الذي أقامه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية ولجنة الإعلام الرياضي البحرينية، والذي أقيم في صالة فندق جولدن توليب في المنامة مساء الأربعاء بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والرياضية يتقدمهم عيسى الشايجي رئيس لجنة الصحفيين البحرينية، وبحضور رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر.

وفي بداية الاحتفال ألقى الزميل أحمد كريم رئيس لجنة الإعلام الرياضي كلمة رحب فيها بالحضور وأكد أهمية هذا الاحتفال الذي يقام في مملكة الحب والتعايش والتي تحتفل بأعيادها الوطنية، واشار الى أن هذا العيد هو واحد من أهم المناسبات التي يقيمها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية للمبدعين من اصحاب التميز.

والقى رئيس الاتحاد العربي الزميل محمد جميل عبد القادر كلمة رحب فيها بالحضور على هذه الأرض العربية الطيبة العريقة التي خطت خطوات متميزة بالازدهار والإعمار وأصبحت ركنا أساسيا في مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي حيث يقود سفينتها المليئة بالإنجازات.

واضاف هذا هو العيد الثاني عشر للإعلاميين الرياضيين العرب الذي تحتضن فيه البحرين ثلة متميزة من قادة الإعلام الرياضي العربي من أصحاب التميز والعطاء والخبرة من الدول الشقيقة.

وفي كلمة المكرمين التي ارتجلها الزميل عدنان حمد الحمادي من دولة الامارات العربية المتحدة أفاض بسعادته الغامرة بهذه المناسبة وهذا العيد المجيد والسعيد الذي احتضن الجميع واضاف أشعر بالسعادة والفرح وأشعر بالحب والألفة والمسؤولية والثقة التي حملني إياها الزملاء الأعزاء لإلقاء الكلمة نيابة عنهم.

وشمل التكريم الزملاء عدنان حمد الحمادي (الإمارات) حسن المستكاوي (مصر) عبد العزيز بن عبد الله الغيامه (السعودية) أيمن فلحوط (سورية)، محمد الجفال (المغرب)، وهيبة بلحوى (الجزائر)، عبد الرحمن عبد الدائم (السودان)، محمد أبو المعالي (موريتانيا)، عاطف عساف (الأردن)، محمد صدر (فلسطين)، عبد الكاظم محمود (العراق)، محمد سعيد (اليمن)، رجاء المختار (تونس)، فادي جفال (لبنان) ، مطلق نصار الشريفي (الكويت) جعفر علي، فايز السادة، عبد الله بونوفل، علي جاسم وأحمد رضا (مملكة البحرين).

وتخلل الاحتفال عرض مصور عن أعياد الإعلاميين الرياضيين العرب منذ العيد الأول الذي أقيم في السعودية عام 2007 وحتى العيد الحادي عشر في الأردن وعرض مصور عن الزملاء الراحلين من البحرين وهم ماجد العراوي وماجد سلطان وسلمان الحايكي وجعفر الملا وزكي الشيخ.