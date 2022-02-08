تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية لعام 2021 الشهر المقبل

قال رئيس الجمعية الرياضية الثقافية الأردنية حسن مسعود إن الجمعية تستعد لإقامة مهرجانها الذي يحمل شعار ” ملك الرياضة عبدالله الثاني”، تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، واستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للثقافة الرياضية.

واضاف مسعود أن إقامة المهرجان جاء بدافع تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية لعام 2021، بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والثقافيين والإعلاميين العرب ضمن مجالات مختلفة.

ولفت مسعود إلى أن المهرجان سيكون في منتصف شهر آذار المقبل 2022، في وقت أشار فيه إلى الأهمية الكبيرة لهذا الحدث على صعيد المنطقة العربية، خصوصا وأن شخصيات مهمة ستحظى بالتكريم في عمّان، تقديرا لدورها واسهاماتها في الرياضة والثقافة العربية.

وبين مسعود أن المملكة الأردنية الهاشمية تحظى بمكانة كبيرة لدى الاتحاد العربي، تقديرا لدورها في دعم الرياضة والثقافة العربية، والاسهامات التي تحققت على هذا الصعيد.

ونوه أن التقاء مجموعة من الشخصيات العربية على صعيد الرياضة والثقافة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية حدث في غاية الأهمية وهو تأكيد على جهود المملكة في دعم الرياضة والثقافة العربية.

وقال إن الأردن يعد من أكثر الدول العربية في آسيا اهتماما بالشباب والرياضة والثقافة بشكل عام، ويتجلى ذلك في عدد المجمعات والمدن الرياضية المخصصة للشباب، مما أثر إيجابا على مشاركاته في بطولات عربية وإقليمية ودولية كثيرة وخاصة على مستوى كرة القدم وكرة السلة، اللتان تلقيا إقبالا واهتماما كبيرا من قبل الشباب الأردني. وتابع مسعود:” في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد الأردن تدشين العديد من المراكز الثقافية والمسارح المتميزة، التي تشكل مسرحا مهما لإقامة الفعاليات الثقافية المختلفة.

واضاف ” في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني لعبت الرياضة الاردنية دورا بارزا في نهضة الاردن وتطوره، واضحت الانجازات الرياضية نقطة مضيئة في المسيرة الاردنية التي يفتخر بها كل مواطن اردني، بعد ان وجدت الرياضة الاردنية كل دعم من الرياضي الاول، فعمل جلالته على تشجيع الرياضيين والرياضيات وتكريمهم ماديا ومعنويا، ووقف خلف نجوم الرياضة الاردنية في الملاعب والصالات الرياضية، ليرفع جلالته من حماس اللاعبين ويحثهم على الانجاز فكان جلالته مشجعا مثاليا للرياضة”.

وبين أن الانجازات الأردنية تنوعت في الألعاب الفردية والجماعية في البطولات العربية والاسيوية والدولية، وبات ابطال وبطلات الاردن محط الأنظار ومصدر الاعجاب، واذا كان الأردن في طليعة المشاركين بالدورات الرياضية العربية والبطولات الآسيوية، فإن المشاركة في الدورات الاولمبية جاءت متأخرة نوعا ما، واصبح شعار كل رياضي اردني مشارك في بطولة(المشاركة من اجل المنافسة)، وحظي كل رياضي ورياضية مبدع ومبدعة بالتكريم اللائق والنجومية.

واكد مسعود أن السنوات السبع الأخيرة شهدت انجازات متميزة للرياضة الاردنية، لا سيما في لعبة كرة القدم وهي اللعبة الاكثر شعبية في الاردن، وتخضع الرياضة الأردنية لاشراف اللجنة الاولمبية الاردنية التي يرأسها سمو الامير فيصل بن الحسين، ويتولى المجلس الأعلى للشباب رسم السياسة الوطنية لرعاية الشباب، وترخيص الاندية الرياضية والهيئات الشبابية وانشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها، وصدرت العديد من الأنظمة والقوانين لتنظيم عمل المجلس من ابرزها نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.

ولفت إلى أهمية اللجنة الأولومبية ودورها في دعم الحركة الرياضية، واسنادها لإقامة البطولات الرياضية المتنوعة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المختلفة.

وبين مسعود أنه ومنذ نشأة الدولة الأردنية في عشرينيات القرن الماضي، نشطت الحركة الرياضية الوطنية وتقدمت وأنجزت، رغم مختلف التحديات وضعف الإمكانيات، الذي لم يمنع الرياضة الأردنية من المنافسة وطرق باب العالمية مسنودة بدعم ملكي وطموح شبابي.

واضاف:” صعد رياضيون أردنيون إلى منصات تتويج عالمية، ونجح رياضيين من ذوي الإعاقة في رفع علم الأردن في دورات الألعاب البارالمبية والاولومبية”.

كما أكد بأنه يسجل للأردن بأنه الدولة العربية الوحيدة التي شاركت في جميع نسخ الدورات العربية بواقع 12 مشاركة حتى الآن، ابتداء من عام 1953 بإرسال أول وفد رياضي أردني للمشاركة في النسخة الأولى من الدورة العربية في الإسكندرية.

يذكر أن جائزة الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢١ ستمنح لكل من:

جائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي المثالي

البطل الباراليمبي المصري شريف عثمان الحائز على العديد من الميداليات البارالمبية وتربع على عرش رفع الاثقال البارالمبية لعدة سنوات وحتى اخر بطولة اقيمت في جورجيا الشهر الماضي ، وهو مثال للارادة وتحدى الاعاقة ، اذ لم يستسلم لما اصابه ، ودافع عن حلمه وحقه في الحياة ، وحصل على مؤهل جامعي ومارس الرياضة ليحقق ذاته ويحرز الميداليات الذهبية منذ العام ٢٠٠٦ وحلى ٢٠٢١ على صعيد بطولات العالم والبارالمبياد.

جائزة الثقافة الرياضية العربية للوفاء

الكابتن سعيد عويضة العداء المغربي الشهير صاحب ذهبية لوس انجلوس ١٩٨٤ ، والمدرب والمستشار للعديد من الاتحادات والاندية العربية وأسهم في اكتشاف وتكوين العديد من الابطال العرب.

الاستاذ رهيف علامة امين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم الاسبق وصاحب خبرات ادارية متميزة ولعب دورا في الحفاظ على كرة القدم اللبنانية في احلك الظروف وكانت له اسهامات ادارية في الاتحادين الاسيوي والدولي.

الاستاذ الدكتور ابراهيم القناص عضو مجلس الشيوخ السعودي رئيس الاتحادين السعودي والعربي للكاراتيه السابق وعضو اللجنة الاولمبية السعودية وصاحب بصمة واضحة في تطوير مسابقات اللعبة على الصعيد العربي.

العميد فاروق بوظو عضو لجنة الحكام بالفيفا ورئيس لجنة الحكام بالاتحادين العربي والاسيوي سابقا وله اسهامات كبيرة في تكوين وصقل خبرات الحكام العرب على مدى اكثر من ثلاثين عاما وكان احد اهم اسباب ظهور التحكيم العربي في المباريات المهمة للمونديال كما حدث في مونديال ١٩٩٨

الاستاذ محمد الجوكر الكاتب الصحفي والمؤرخ الرياضي الاماراتي صاحب تاريخ طويل في العمل الاعلامي الرياضي العربي وله العديد من المؤلفات والكتب التي توثق تاريخ الرياضة في بلاده وعلاقتها بالدول العربية.

جائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء والمسؤلية المجتمعية

تمنح الجائزة لهيئات عربية تطوعت لخدمة الرياضيين القدامي وتبنت دمج ذوي الهمم في المجتمع او طرحت ونفذت مبادرة لخدمة المجتمع العربي في اي مجال صحي او ثقافي او اجتماعي اورياضي ، وتم اختيار :

رابطة اللاعبين الاردنيين بالمملكة الاردنية الهاشمية تأسست العام ١٩٩٣ وتقوم على رعاية وخدمة اللاعبين القدامي ماديا واجتماعيا وصحيا.

مركز الرعاية المتطورة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية الذي يتكفل برعاية اكثر من ٦٠٠ فرد ودمجهم في المجتمع.

اتحاد الاعاقات الذهنية بجمهورية مصر العربية يقوم برعاية كل اصحاب الاعاقات الذهنية وتوفير انشطة لهم طوال العام.

جائزة الثقافة الرياضية العربية للاعلام

وتمنح الجائزة لكل من يعلي قيم المهنية في عمله الاعلامي ويهتم بالمضمون بعيدا عن الاثارة والبحث عن التريند ، ويعمل على لم الشمل وتثقيف المتابعين بقيم الرياضة ونبذ التعصب والفائزون هم :

– الاعلامي القطري الاستاذ سعد الرميحي مؤسس مجلة الصقر ورئيس تلفزيون قطر الاسبق وصاحب رؤية اعلامية اسهمت في التعريف برياضات ونجوم العرب قبل ظهور الانترنت.

– الاعلامي اللبناني يوسف برجاوي عميد الاعلاميين الرياضيين العرب لاكثر من نصف قرن من العمل في الصحافة عبر جريدة السفير وبعض الصحف العربية.

– الاستاذ حسن المستكاوي الكاتب الصحفي بالاهرام والشروق والمحلل الرياضي بقناة اون تايم سبورت.

– الاعلامي الاماراتي يعقوب السعدي مقدم العديد من البرامج المتميزة والاستوديوهات التحليلية بقناة ابوظبي الرياضية.

– الاعلامي السوري مصطفى الاغا مقدم برنامج صدى العرب بقناة ام بي سي.

– الاعلامي العماني علي بن خلفان الجابرى وكيل وزارة الاعلام العمانية.

حدث العام

بطولة كأس العرب بالدوحة لنجاحها في تحقيق هدف يتمناه كل عربي ان يجتمع الرياضيون العرب في اجواء من الاخاء والمحبة والتنافس الشريف في بطولة احترافية من الطراز الاول.

انجاز العام

وتمنح الجائزة لكل اصحاب الانجاز في الرياضة العربية وتم الاستقرار على ان تقدم لكل اصحاب الذهب في الدورة الاوليمبية الاخيرة.

البطلة المصرية فريال أشرف عبد العزيز ذهبية الكاراتيه وزن ٦١ كجم اوليمبياد طوكيو ٢٠٢١

البطل القطري ابراهيم حسونة ذهبية رفع الاثقال وزن ٩٦ كجم اوليمبياد طوكيو ٢٠٢١

البطل القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي اوليمبياد طوكيو ٢٠٢١

البطل المغربي سفيان البقالي ذهبية ٣٠٠٠ متر عدو اولمبياد طوكيو ٢٠٢١

البطل التونسي احمد حفناوي ذهبية السباحة ٤٠٠ متر اولمبياد طوكيو ٢٠٢١

جائزة الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية

وتمنح لاية وزارة او هيئة اوجامعة او شخص طرح مبادرة يتجاوب معها المجتمع وتصبح واقعا مفيدا ، وتم اختيار :

وزارة الشباب والرياضة المصرية

لتنظيمها ورعايتها لمبادرات شباب يدير شباب – مستقبلنا في ايدينا – مهنتك مستقبلك – دراجتك صحتك – دراجتك مهنتك – ها انا احقق ذاتي – رياضة ٧ الصبح – الف بنت الف حلم – مسابقات ابداع – دوري مراكز الشباب للثقافة

الرياضية – دوري الاحياء الشعبية ، وغيرها من المبادرات التي شارك فيها واستفاد منها منات الالاف من الشباب.

جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية

وتمنح هذه الجائزة لكل من قدم اعمالا جليلة لخدمة الرياضة والرياضيين العرب ، واسهم في تحقيق طفرة وانجازات في مجال عمله والمناصب التي اسندت اليه .

صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود

رئيس اتحاد اللجان الاوليمبية الوطنية العربية السابق لما قدمه من عطاء وما بذله من جهد طوال فترة توليه المسؤلية واسهاماته في وضع هيكلية للعمل الرياضي العربي المشترك

سعادة الفريق جبريل الرجوب

رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة في فلسطين ورئيس اللجنة الاوليمبية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، وعضو العديد من الاتحادات العربية والاسيوية ، وفي عهده قفزت الرياضة الفلسطينية قفزات هائلة وتحولت الى انتفاضة قوية لفتت انظار العالم الى القضية الفلسطينية وحق الشعب في اعلان دولته المستقلة.

يذكر أن مجلس ادارة الجمعية يضم كل من السادة:

حسن مسعود

المهندس صالح الغويري

الدكتور زياد ارميلي

مها البرغوثي

مصطفى الفاعوري

الإعلامي محمد قدري حسن

محمد اديب الدسوقي

الدكتور اياد الملاح