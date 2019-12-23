تكريم الفائزين والمتفوقين بمسابقة هواوي 2019

عمان – كرمت شركة هواوي الأردن أول من أمس الطلبة الأردنيين الفائزين والمتفوقين في التصفيات النهائية لمسابقة هواوي 2019 لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ووزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة والعمل.

وكان الفريق الأردني حقق المركز الثالث عالميا في المسابقة التي أجريت نهائيات منافساتها وحفلها الختامي في مقر الشركة الرئيسي بمدينة شينزن الصينية.

وضم الفريق الأردني ثلاثة طلاب هم زيد عفانة ومحمد أبو شكر من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومنصور الحمود من جامعة اليرموك، فيما حصلت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على المرتبة السادسة ضمن أفضل جامعة مشاركة في المسابقة، وحصل المشرف على الفريق المهندس أشرف صبحا من جامعة الأميرة سمية على المرتبة السادسة في فئة أفضل مدرب.

وجرى تكريم الطلبة الأردنيين الفائزين والمشاركين في المسابقة بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ومندوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، نجود سرحان وسفير جمهورية الصين الشعبية في عمان بان وي فانغ وحشد من ممثلي الجامعات الأردنية المشاركة في المسابقة. وهنأ الغرايبة الطلبة الأردنيين الفائزين الذين حققوا مراكز متقدمة في المسابقة وأثبتوا حضورا مشرفا يليق بمستوى الشباب الأردني الطموح الذي يواصل التقدم والريادة في مختلف المجالات وعلى المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، معربا عن فخره بهذه الفئة المبدعة من المواهب الأردنية الشابة، سواء من وصل الى المراحل النهائية للمسابقة أو شارك فيها.

واستقطبت المسابقة التي أقيمت مجرياتها على مدار العام 2019 أكثر من 21 ألف طالب من 437 كلية وجامعة من كل من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وباكستان وقطر والسعودية والإمارات.-(بترا)