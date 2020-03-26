تكريم رجل أمن ساعد ثمانينية عند جسر الجمرك خلال الحظر (فيديو)

عمان-الغد- كرم رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز ومدير الأمن العام حسن الحواتمة رجل الأمن أسامة نواف الذي ساعد سيدة ثمانينية تقطعت بها السبل خلال تطبيق حظر التجول عند جسر الجمرك جنوبي العاصمة عمان.

وكانت السيدة الثمانينية الأرملة تشق طريقها بحثا عمن يوصلها إلى بيت شقيقتها، إلى أن صادفت نقطة أمنية في طريقها وقام أحد أفرادها بإلقاء معطفه على كتفيها وهي تردد “ودوني عند أختي”، فقام نواف بالاتصال من هاتفه برقم من قائمة أرقامها، في محاولة لمعرفة من هي ومن هم ذووها، وطلب دورية أمن أخرى، جاءت مسرعة، وتناقشا بما يرونه مناسبا لمساعدة السيدة وايصالها لوجهتها.

التفاصيل: الطراونة يكتب: سيدة تحت جسر الجمرك