تكريم رجل الأعمال المخضرم إيليا نقل بوسام مئوية الدولة الأولى



عمان-في إنجاز مهم، تسلم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل، غسان نقل، وسام مئوية الدولة، نيابة عن والده، والذي أنعم به جلالة الملك عبدالله الثاني على مؤسس المجموعة، إيليا نقل، وذلك ضمن احتفالية شرفها جلالة الملك بحضوره وبرفقته ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله وجلالة الملكة رانيا، وذلك تقديراً لدوره الكبير في بناء القطاع الصناعي والنهوض به، ولإسهاماته المشرفة التي دعم بها الاقتصاد الوطني وخدم معها الأردن عبر عمل شركات المجموعة المؤلفة من 30 شركة محلية وإقليمية وعالمية.

وعلى نيل هذا الوسام، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل، غسان نقل: “نحن في مجموعة شركات نقل نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام جلالة الملك على هذا التكريم رفيع المستوى، والذي يعتبر دافعا لنا جميعا لمواصلة المسيرة والعمل والعطاء في المئوية الثانية – على خطى الوالد الذي يعد من الاقتصاديين العصاميين الذين بدأوا حياتهم المهنية من الصفر العام 1952 – والذي رافق تاريخ البلاد ونهضتها، مُشكلاً أنموذجاً للأجيال للمشاركة في بناء دولتهم وخدمة مملكتهم في مختلف الظروف والأوقات، والاستمرار في إعلاء مكانتها وتطويرها كل من منبره.”

ويشار إلى أن مجموعة نقل تختص في العديد من القطاعات عبر شركاتها، ومنها: السيارات، والقرطاسية، والإنشاءات، والتغليف، والطباعة، والصناعات التحويلية، والصحة العامة والورق الصحي وحلول الوقاية ضد الجراثيم، بالإضافة إلى البنوك، والتأمين، والأغذية، وغيرها من القطاعات، فضلاً عن عملها الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني عبر مؤسسة إيليا نقل الخيرية التي تركز من خلال مبادراتها على التعليم والتدريب. ويذكر بأن إيليا نقل حاصل على وسام الحسين للعطاء المميز، والعديد من الأوسمة والشهادات العربية والأجنبية.