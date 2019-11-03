تكريم رقيب بالدفاع المدني أنقذ حياة عائلة من حريق اندلع بمنزلها

عمان- الغد- كرّم المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى عبد ربه البزايعه الرقيب الاطفائي محمد الدغيلي من مرتبات الدفاع المدني تقديراً لما قام به من عمل جسد من خلاله معاني التضحية والفداء وذلك لقيامه أثناء إجازته الرسمية بمساعدة سبعة أشخاص كانوا في منزلهم على إثر حريق شب في أحد الغرف والإطلالة الخارجية للمنزل، حيث قام بإنقاذهم وإخراجهم من المنزل لحين وصول كوادر الدفاع المدني إلى الموقع بمنطقة بيت راس.

وأكد اللواء البزايعة خلال تكريمه للرقيب الدغيلي على أن ما بذله من جهد دؤوب هو تجسيد حقيقي لتوجيهات جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات الإنسانية لأبناء الوطن وضيوفه الكرام.

من جهته أكد الرقيب محمد الدغيلي على أن هذه اللفتة الكريمة من قيادة جهاز الدفاع المدني إنما هي حافز له في بذل المزيد من العمل المخلص والدؤوب في تقديم المساعدة والعون لمن يحتاجها.