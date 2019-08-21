تكريم شابين لمساهمتهما في إخماد حريق بعجلون

الغد– كرم مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعه الشابين علي نجادات ومحمد الزالق من سكان محافظة عجلون لجهودهما المتميزة في مساندة نشامى الدفاع المدني أثناء معالجتهم لحادث إطفاء أعشاب جافة وأشجار حرجيه ومثمرة في منطقة حلاوه .

وأكد اللواء البزايعه خلال تكريمه نجادات والزالق على أن ما قاما به من جهد هو تجسيد حقيقي للتشاركية الفاعله ما بين الدفاع المدني ومؤسسات الدولة والمجتمع المحلي ضمن توجيهات جلالة قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الهادفة إلى العمل ضمن فريق واحد لتوفير أعلى درجات السلامة لأبناء الوطن , مشيراً اللواء البزايعه إلى أن هذا العمل المتميز هو نموذج حقيقي لمفهوم الدفاع المدني الشامل والذي يعني بأن كل مواطن رديف لرجل الدفاع المدني في الظروف الصعبة والطارئة .

من جهتهما أكد الشابان أن هذه اللفته الكريمة ستكون وبعون الله حافزاً لهم من أجل بذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن وتلبية نداء المواطن , داعين الله أن يديم الوطن آمناً مستقراً بقيادته الهاشمية المظفرة .