تكريم عامل وطن تعرض لسوء معاملة في إربد

أحمد التميمي

إربد – كرم رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني صباح اليوم، عامل الوطن رمضان عبد العال الذي شغلت قضيته الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وقدم بني هاني للعامل المذكور اعتذاراً رسمياً باسمه وباسم أسرة بلدية إربد الكبرى وأهالي المدينة لما تعرض له من سوء معاملة خلال قيامه بواجبه الرسمي كما تم تكريم المذكور معنوياً ومادياً.

كما وبّخ بني هاني المراقب المعني لسماحه للعامل بالصعود للحاوية وتعريض نفسه للخطر علماً بأن العامل أكد خلال التحقيق أن المراقب لم يجبره على الصعود وانه قام بذلك من تلقاء نفسه وان علاقته بمراقبه هي علاقة ودية تمتد لسنوات طويلة.

وأكد بني هاني ان هذا الأمر مرفوض بغض النظر عن الرضى او عدمه فالخطأ لا مبرر له و انه على جميع كوادر دائرة البيئة ضرورة الالتزام بجميع متطلبات السلامة العامة لعمال الوطن منوهاً أن سلامتهم تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للبلدية التي وفرت جميع هذه المستلزمات من زي خاص وأكف واحذية سلامة.