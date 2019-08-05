تكريم عدد من خريجي جامعة اليرموك المتميزين

عمان- الغد- قال العين الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأسبق “إن جامعة اليرموك لا تصنع الخريجين المتميزين فقط؛ وإنما تحتضن أيضاً الأساتذة القياديين من خريجي الجامعات الأخرى، الذين عملوا فيها وأصبحوا من قادة ورموز مهنهم المختلفة”.

وأعرب، خلال رعايته حفل تكريم “متميزون من خريجي جامعة اليرموك” الذي نظمه نادي خريجي الجامعة، بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور أحمد العجلوني، ووزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، عن شكره لنادي الخريجين على تكريمه لرعاية هذا الحفل الذي يزهو بثلة من خريجي جامعة اليرموك المتميزين، الذين أسهموا في بناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية المختلفة، داعياً المكرمين إلى الالتفات إلى وطننا الأردن، وأن يقفوا للدفاع عن قضايا الوطن والأمة، وأن لا يبخسوا الوطن حقوقه عليهم.

واستذكر النسور مراحل إنشاء جامعة اليرموك والجهود المبذولة من المعنيين آنذاك، إلى أن تكللت بصدور الإرادة الملكية السامية العام 1975، من لدن الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله، معرباً عن فخره بتخريج اليرموك الفوج الأول من طلبة كلية الطب التي تم إنشاؤها خلال فترة توليه لرئاسة الوزراء.

وألقى الرئيس الفخري لنادي خريجي اليرموك الدكتور سلطان أبو عرابي كلمة قال فيها “إننا نحتفل اليوم لنكرم كوكبة من خريجي الجامعة الذين سطروا أروع الإنجازات، والتقدم في مسيرتهم العلمية والعملية”.

ومن جانبه، ألقى رئيس الهيئة الإدارية لنادي خريجي جامعة اليرموك الدكتور عصام العزام، كلمة أكد فيها أن اليرموك كانت وستبقى خير سفير لنشر القيم النبيلة التي قام عليها هذا الوطن، وتولت رعايتها قيادتنا الهاشمية الحكيمة، لافتاً إلى أننا نحتفل اليوم بالمتميزين الذين تخرجوا من هذا الصرح العلمي الشامخ العريق فتمكنوا من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات النوعية التي تفردوا بها محلياً وعالمياً، وغدوا قادة وسادة في كل مناحي الحياة.

كما ألقى نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس كلمة باسم المكرمين، أعرب فيها عن شكره وزملائه المكرمين للقائمين على هذا التكريم، وقال “إن سنوات من الاجتهاد مرت، كان عنوانها الجد والمثابرة”، مشيراً إلى أن اليرموك ستبقى في مخيلة كل واحد من المكرمين الذين نهلوا العلم من هذا المكان المتميز بالإبداع، لافتاً إلى أن اليرموك أسهمت في بناء هذا الوطن بما رفدته من أفواج الخريجين الذين يشهد لهم القاصي والداني برفعة السوية، والالتزام، والإبداع، والابتكار.

وقال “إن مشاركة خريجي اليرموك في البناء والتنمية لم تقتصر على الأردن فحسب، وإنما تعدت لتصل إلى خارج حدود الوطن”، مشيراً إلى أنه قد حان وقت العطاء والوفاء للوطن، وآن الوقت لرد الجميل، داعياً المكرمين لأن يجعلوا الأردن منتهى غايتهم، عاقدي العزم على السير وفق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل النماء والبناء والتطوير.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد كبير، سلم العين النسور الدروع والشهادات التقديرية للمكرمين البالغ عددهم (51) خريجاً، يمثلون مختلف المواقع الوظيفية في القطاعين العام والخاص والأجهزة الأمنية.

كما كرم النسور، خلال الحفل، رجل الأعمال مازن فتحي الشريف رئيس مجلس إدارة شركة أمير البحار للخدمات البحرية نظراً للأعمال الخيرية التي يقوم بها خدمة لأبناء وطنه.