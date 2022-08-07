تكريم عمال الوطن المشاركين في مهرجان جرش

صابرين الطعيمات

كرمت بلدية جرش الكبرى، بمبادرة هي الأولى من نوعها من عمر مهرجان جرش للثقافة والفنون للدورة 36 عمال الوطن العاملين في المهرجان واللجنة الإعلامية وغيرهم من العاملين في المهرجان، نظرا لجهودهم في دعم المهرجان وإنجاحه وتسهيل الفعاليات فيه، وفق حديث رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم.

وقال العتوم إن عدد العاملين من بلدية جرش الكبرى والمجتمع المحلي في المهرجان لا يقل عن 1100 عامل وهم جنود مجهولين داخل كافة المواقع ويعملون على مدار الساعة في سبيل إنجاح المهرجان وهم يعملون منذ سنوات داخل المهرجان وعلى مدار الساعة دون كلل أو ملل ويجب أن يقدر دورهم في المهرجان ويتم العمل على تشجيعهم معنويا وماديا لاسيما وأن المهرجان جزء من هوية أبناء المحافظة.

وكرمت بلدية جرش الكبرى في ختام فعاليات المهرجان 70 من عمال الوطن واللجنة الإعلامية ومن بينها تكريم لصحيفة الغد ورؤساء اللجان المحلية وغيرهم من العاملين في المهرجان في حفل مهيب أقيم في خيمة بلدية جرش الكبرى التي خصصت لإستقبال كبار الزوار وإعداد اللقاءات الصحفية والإعلامية وإستقبال المشاركين من مختلف دول العالم.

وأضاف العتوم أن مهرجان جرش حدث عربي وهو جزء من مدينة جرش وجزء من تراثها وحضارتها وثقافتها ويجب أن يقدم الدعم الفني واللوجستي لكافة العاملين فيه للحفاظ على قيمة المهرجان ودورهم في دعم مدينة جرش وابناءهم وتوفير فرص عمل لهم فيه.

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