تكريم لائق للبطلة البارالمبية البرغوثي بجائزة القيادات الملهمة

عمان – الغد – نظمت اللجنة البارالمبية الأردنية على شرف أمينها العام البطلة البارالمبية مها البرغوثي في مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين، يوم الخميس، حفلا مبسطا ومختصرا التزاما بإجراءات السلامة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذلك بمناسبة نيل البرغوثي شرف الحصول على جائزة عالمية تمنحها لجنة المراة في اللجنة البارالمبية الدولية للقيادات الملهمة والمنجزة والمؤثرة في عالم المرأة بشكل عام ورياضة المعاقين على وجه الخصوص.

حيث رشحت اللجنة البارالمبية الأردنية البرغوثي للمنافسة على نيل هذه الجائزة لتصبح أول أردينة وعربية تحصل عليها.

وجرى الاحتفال تزامنا مع يوم المعاق العالمي برعاية ا.د.ساري حمدان نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وحضور أ.د حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية وأسرة اللجنة.

وكان من المقرر أن تتسلم البرغوثي جائزتها العالمية خلال فعاليات بارالمبيك طوكيو 2020 بيد أن تأجيل هذه الألعاب بسبب فيروس كورونا دفع اللجنة البارالمبية الدولية لتكليف اللجنة البارالمبية الأردنية بتسليم البرغوثي جائزتها في عمان.

واستهل الاحتفال بكلمة لرئيس اللجنة البارالمبية الأردنية بارك فيها لإنجاز الجديد للبطة البارالمبية مستعرضا أبرز الإنجازات والطموحات المستقبلية مؤكدا أن البرغوثي تستحق هذا التكريم الذي يتوج مسيرتها الرياضية الذهبيىة.

وأكد د.ساري حمدان خلال كلمته على الشراكة الاستراتيجية بين اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الأردنية مشيرا إلى توجيهات سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية لتقديم كل مظاهر الدعم والمساندة لانشطة اللجنة البارالمبية الأردنية ومشيدا بالإنجاز التي حققته البرغوثي ومكنها من الحصول على هذه الجائزة العالمية التي تتوج مسيرة حافلة بالانجازات التاريخية على امتداد سلسلة من العقود.

واختتم الحفل بكلمة مؤثرة للبطلة المكرمة مها البرغوثي قالت فيها: “بالأمس كنتم معي جميعكم في حفل اعتزالي وها نحن اليوم نحتفل بانجاز اردني جديد لنثبت أن إرداة الأردنيين وانجازاتهم لا تقف عند الإعتزال”.

وأضافت: ” كان الحسين طيب الله ثراه داعما لنا وتشرفنا بتكريمه لنا في أكثر من مناسبة ، واستمر الدعم بكافة أشكاله من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وليس أدل على ذلك من إصدار إرادته الملكية الساميه بتسمية المكان الذي يجمعنا حاليا (مجمع سمو الأمير رعد بن زيد الرياضي)”.

وتابعت البرغوثي: “هذا الأمير الانسان والرمز والقدوة الذي نقف عاجزين أمام عطائه وجهوده التي كانت وراء كل انجازاتنا وكان هذا المجمع ثمرة جهوده لأجيالنا والأجيال القادمة”.

وأشارت: “أما اللجنة الأولمبية الأردنية وعلى رأسها سمو الأمير فيصل بن الحسين فلها كل التقدير والإحترام، نعمل تحت مظلتها ونحرص أن نكون دائما عند حسن ظنها.

وختمت البرغوثي: ” أتوجه بالشكر الموصول لزملائي ورئيس اللجنة أ.د حسين أبو الرز والسادة الأعضاء على الثقة التي منحوني إياها بترشيحهم لي لنيل هذه الجائزة، كما لا يفوتني أن اتقدم بذات الشكر للزملاء من الكوادر الفنية والإدارية وطاقم الخدمات ولولاهم جميعا لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، مع تمنياتي لمنتخباتنا الوطنية بتحقيق النتائج المشرفة في بارالمبيك طوكيو 2021.