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“تكسي الغرام” الغريب في عهدة الأمن

منذ 48 دقيقة
من المصدر

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عمان-الغد- تمكن العاملون في دورية تابعة للمباحث المرورية / إدارة السير من ضبط مركبة، بعد أن تم مشاهدتها ورصدها من قبلهم في منطقة جامعة البتراء، وهي ترتكب مخالفات:
إدخال إضافات على جسم المركبة خلافا للأنظمه والتعليمات، ممثلة بتركيب طبعة تكسي مسجل عليها اسم (تكسي الغرام)
شارة تكسي على سقف المركبة فوق الزجاج الأمامي
شريط لاصق على طول المركبة
إدخال اضافات جلاتين
انتهاء رخصة الاقتناء
وعليه تم إيقاف المركبة وحجزها في ساحة حجز إدارة السير واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق.

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