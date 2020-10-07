تكفيل الزميل دعنا من مديرية شرطة وسط العاصمة

عمان – الغد – جرى مساء الأربعاء تكفيل الزميل الصحفي حمزة دعنا من مديرية شرطة وسط العاصمة.

وكان الزميل مثل، ظهر اليوم، أمام مدعي عام عمان رامي الطراونة، الذي استمع لأقواله، وتم تحويل الزميل الصحفي حمزة دعنا الذي أعد المادة إلى “الحاكم الإداري” للمثول أمامه.

جاء ذلك بعد أن رفعت الحكومة، ممثلة بـ”الحق العام”، قضية على “الغد”، على خلفية نشرها مادة صحفية على موقعها الإلكتروني تتعلق بـ”كتات فحص فيروس كورونا المستجد”.

ويذكر أن الزميل دعنا حاول مرارا الحصول على رد، قبل نشر المادة الصحفية المقصودة، من وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ومسؤولين آخرين في الوزارة، لكن أيا منهم لم يجب على استفساراته.

والقضية المرفوعة، تشمل بالإضافة إلى الزميل دعنا كلا من: الزميل رئيس التحرير المسؤول مكرم الطراونة، والمفوض بالتوقيع عن الصحيفة.