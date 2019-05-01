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تكفيل الطبيب الموقوف بحادثة “كنان” وانتفاء تهمة “القتل القصد” عنه

منذ 3 ساعات
كنان
والدة الرضيع المرحوم كنان تحتضن جثمانه الطاهر بعد إبلاغها بوفاته في مستشفى الأمير حمزة أمس -(الغد)

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عمان- الغد- أعلن نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، عن موافقة المدعي العام على تكفيل الطبيب الذي أوقف سابقاً بتهمة “القتل القصد”، في قضية الطفل المرحوم “كنان القضاة“.

وتم انتفاء هذه التهمة عنه وإعادتها من محمكة الجنايات إلى الإدعاء العام، بحسب العبوس.

وقال إن المدعي العام اصدر قرارا بالإفراج عن الطبيب بكفالة، بعد إعادة القضية إلى مسارها الطبيعي في التقاضي وبما تكفلت به القوانين والأنظمة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (73) الفقرة (هـ) من قانون نقابة الأطباء (على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية).

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