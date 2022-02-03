“تكليش وتكريب” أكثر من 15 ألف شجرة نخيل في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- لما لها من قيمة غذائية وتاريخية غنية، ولما تشكله شجرة النخيل من إرث وهوية لأبناء مدينة العقبة، حشدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كوادرها في قسم الزراعة لبدء “تكليش وتكريب” أكثر من 15 ألف شجرة نخيل في مختلف مناطق مدينة وأحياء العقبة بهدف إدامة نمو الشجرة وإعطاء المدينة المنظر الجمالي الذي عرفه أبناء المنطقة منذ قرون عدة.

وتسلق العمال على أشجار النخيل المنتشرة في مناطق المدينة كافة، لا سيما الجزر الوسطية، لبدء حملة تقليم تلك الأشجار من قبل مختصين أثاروا خدمة الشجرة منذ أعوام وإبقاءها شامخة تلامس البحر والجبال بسعفها الأخضر.

وعادة ما يتم تقليم أشجار النخيل مرتين في السنة من قبل عمال مختصين يتسلقون الشجرة ويقومون بـ”تكليش وتكريب” أشجار النخيل، وجمعها للاستفادة منها لاحقا. ويذكر أن “تكليش: تعني تقليم وإزالة السعف اليابسة، وتكريب: معناها تهذيب شجرة النخيل من الزوائد”.

ويقول رئيس قسم الزراعة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس علاء الرواشدة “إن سلطة العقبة مهتمة بزيادة الرقعة الزراعية والنخيل على وجه الخصوص في مدينة العقبة، لأثرها الكبير في النواحي الجمالية والبيئية وتلطيف المناخ”.

وأضاف “أن شجرة النخيل تعد من الأشجار الرئيسية في تجميل المدينة، حيث عمل قسم الزراعة في سلطة منطقة العقبة الخاصة على زراعة النخيل في مواقع مختلفة بالمدينة لتجميلها، وتتمثل في شارع التاسعة والجزيرة الوسطية مقابل فندق الانتركنتيتنال، الى جانب زراعة مسطحات من الورود والأشتال المناسبة للبيئة والظروف الجوية لمدينة العقبة”، منوها الى أن خدمة أشجار النخيل المنتشرة في المدينة تتم من خلال كوادر السلطة.

وبين الرواشدة أن هذه الحملة التي تنفذها السلطة مرتين في السنة تهدف الى التخلص من السعف الجاف والأصفر، وخاصةً إذا كان مصاباً بالحشرات القشرية، إضافة الى انتزاع الأشواك من السعف، ما يسهل على النخال الوصول لإغريض النخلة أثناء التلقيح أو جمع الثمار، كما يمنع تجريح الثمار عند احتكاكها بالأشواك، الى جانب السماح لأشعة الشمس أن تصل إلى العذوق، ما يساعد على تحسين نوعية الثمار والإسراع في نضجها، كذلك المساعدة على تقليل الإصابة بالأمراض والاستفادة من مخلفات التقليم من سعف وليف في بعض الصناعات الريفية.

ويشير الرواشدة إلى موعد “تكليش وتكريب” شجرة النخيل، بأنه مرتين بالسنة ويختلف من منطقة الى أخرى ويكون مرة في الخريف بعد جمع الثمار مباشرة، وأخرى فى أوائل الربيع وقت التلقيح.

وتعد أشجار النخيل من أهم المحاصيل الزراعية التي تحرص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمواطنون والمشاريع السياحية والاستثمارية على زراعتها في منازلهم بهدف الزينة وللاستفادة من ثمارها في موسم جني الرطب، حيث تزين عددًا كبيرًا من مناطق مدينة العقبة، خاصة الجزر الوسطية ومنازل المواطنين بثمار النخيل.

وتتميز شجرة النخيل في العقبة بأنها من أكثر الأشجار حماية وفائدة للبيئة، فضلًا عن أهميتها الكبيرة في تزيين بعض المناطق، بحسب الرواشدة، الذي أضاف أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومن خلال مفوضية المدينة، تواصل تنفيذ حملات يومية لتقليم الأشجار والشجيرات على جانبي الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية في مناطق المدينة السياحية كافة بهدف تقليم الأشجار التي تلامس أسلاك الكهرباء أو التي تعيق الحركة المرورية، وحركة المشاة على الأرصفة، أو التي تحجب رؤية بعض الإشارات الضوئية.

وبين الرواشدة أن السلطة أعدت خطة بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة لتقليم الأشجار وبما يسهم في إزالة الأخطار التي قد تنجم عنها خلال فصل الشتاء، إضافة الى التخلص من السعف الجاف والأصفر وإعطاء المنظر الجمالي للشجرة هوية مدينة العقبة.

واحتلت النخلة في العقبة حيزا وافرا من تراث أهل المدينة منذ نشوئها؛ حيث كان الاسم القديم الذي يطلق على العقبة هو “أيلوت” وتعني (شجرة النخيل المقدسة)، ما يؤكد أنها كانت تعج بشجر النخيل وغيره حتى اشتهرت به.

وقد دلت المكتشفات في تل الخليفي في العقبة على وجود النخيل واستعماله على نطاق واسع قبل أكثر من خمسة آلاف عام؛ حيث عثر على ليف النخيل وسعف النخيل وبقايا سلال وآثار حصر من السعف ملونة وحبال مصنوعة من نسيج النخيل يعتقد أنها تدل على استخدامها في صناعة القوارب.

أما تراث العقبة في العصر الحديث، وبالذات منذ القرن التاسع عشر، فقد حفلت مفرداته بالنخيل في جوانب وتجليات المشهد التراثي (العقباوي) كافة، فللنخلة مكانتها في النفوس قبل أن تكون لها مكانتها على التراب، فهي ملكة الأشجار وسيدة النبات، أحبها أهالي العقبة وأكرموها وتفاخروا وتغزلوا بها، كيف لا وهي طعامهم وأثاثهم وظلهم وأنيسهم وعلامة إقامتهم وسلمهم وحربهم، وفيها نظمت الحكم والأشعار ونسجت الحكايات والأخبار.