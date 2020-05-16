تكليف جديد من “فيفا” للتحكيم الأردني

خالد الخطاطبة

عمان – أناط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالتحكيم الأردني مهمة جديدة، تتمثل في عقد محاضرات “أون لاين” لحكام المنطقة الآسيوية “غرب آسيا ومنطقة الخليج العربي”، حيث تم تكليف المحاضر الدولي والآسيوي الاردني أسماعيل الحافي رسميا بهذه المهمة.

ووفق الكتاب الرسمي الذي عممه الفيفا، فقد خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم، دوائر التحكيم في الاتحادات الوطنيه، من اجل عمل محاضرات عن بعد “أون لاين” للحكام وحسب احتياجات كل اتحاد “مواد قانون اللعبه وتعديلاته”، حيث تم تكليف الحافي بمتابعه احتياجات دوائر الحكام في دول منطقه غرب آسيا والخليج العربي للتنسيق وإجراء اللازم بهذا الخصوص.

وتأتي هذه المهمة الدولية، لتؤكد الثقة الكبيرة التي يعيرها “فيفا” والاتحاد الآسيوي لكوادر التحكيم الأردني التي تحظى باحترام الجميع.

إلى ذلك، شهد يوم الجمعة، محاضرة عبر تطبيق “زووم” لحكام محافظتي المفرق والكرك، تبعها محاضرة لحكام دوري المحترفين باشراف وحدة تطوير الحكام في اتحاد الكرة التي تضم الخبيرين التحكيميين الدوليين عوني حسونة واسماعيل الحافي.

وعلى صعيد الانشطة التحكيمية المختلفة، أجرى الحافي اتصالا مع الحكم العراقي مهند قاسم، للاطمئنان على أوضاعه الصحية، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل الحافي امنيات التحكيم الأردني للحكم العراقي بامنيات الشفاء والعودة باسرع وقت للانشطة التحكيمية، علما أن قاسم يعتبر من حكام النخبة في آسيا.

khaledkhatatbeh@alghad.jo