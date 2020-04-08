تكليف حسونة بالإشراف على 148 حكما في “غرب أسيا”

خالد الخطاطبة

عمان – كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم المونديالي السابق عوني حسونة، بالاشراف على 148 حكما في دول اتحاد غرب أسيا لكرة القدم، في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهد ايقاف جميع المنافسات، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وباشر عوني حسونة الذي سبق وأن شارك في تحكيم مباريات في مونديال الولايات المتحدة الاميركية العام 1994، مهام عمله الجديد الذي جاء بناء على طلب الاتحاد الآسيوي، الباحث عن الحفاظ قدر الامكان على جاهزية الحكام خاصة في الجوانب النظرية التي تشهد تعديلات متعددة.

وأكد عوني حسونة المعتمد من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، كمحاضر ومقيّم للحكام، أن مهمتة الجديدة تتلخص في الإشراف على حكام دول غرب اسيا في الدول الـ12 التابعة للاتحاد، ما يفرض عليه مزيدا من الجهد والمثابرة لاداء واجبه بشكل جيد، وبالتالي التأكيد على السمعة العطرة التي وصل اليها التحكيم الأردني في الفترة الاخيرة.

ولفت حسونة بموجب التكليف الآسيوي الجديد، فإنه سيكون مشرفا على حكام النخبة الدوليين في دول غرب آسيا، من خلال الإشراف على 44 حكما للساحة و72 حكما مساعدا، و32 مقيّما للحكام.

وأكد حسونة أن هذا العدد الكبير من الحكام، يتطلب جهدا إضافيا، لافتا إلى أنه بدأ في هذه الايام عمله مع ساعات الفجر، ليتمكن من انجاز مهمتة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم في جميع انحاء العالم.

وأكد حسونة أن هذه المهمة الآسيوية الجديدة، تؤكد مدى تطور التحكيم الأردني، الذي بات محط اهتمام وتقدير الاتحادين الدولي والآسيوي، اللذين يحرصان وبشكل دائم على الاستعانة بالخبرات التحكيمية الأردنية في العديد من المهام في جميع انحاء العالم، سواء من خلال الاشراف على دورات تحكيمية، أو القاء المحاضرات، او مراقبة مباريات في مختلف المسابقات، أو من خلال تقييم حكام يسعون لدخول قائمة حكام النخبة في مختلف الدول.

وكشف حسونة عن تكليفه في السابق بمهمة مراقبة أحد المباريات المهمة في بطولة آسيوية، كان يفترض أن تجرى خلال الشهر الحالي، قبل أن يتم الغاء هذه المباراة والغاء البطولات جميعا.

وتمنى خبير التحكيم الأردني، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التألق لخبراء التحكيم الأردني في جميع المحافل، داعيا الله عزوجل أن يرفع وباء كورونا عن الانسانية في أقرب وقت، لتعود الحياة إلى طبيعتها، مشيدا في نفس الوقت باجراءات الحكومة الأردنية والقوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية، في مكافحة هذا الوباء، ومتمنيا من الجميع الالتزام للاسراع في العودة إلى الحياة الطبيعية.

[email protected]