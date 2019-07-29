تكليف حكام أردنيين بمهام آسيوية

عمان – الغد – اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين الدوليين محمد عرفة وحمزة أبو عبيد، للمشاركة بإدارة مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية تحت 16 عاما.

وتقام مباريات المجموعة في اندونسيا خلال الفترة من 14-22 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة منتخبات الصين، برناوي، الفلبين، وجزر ماريانا.

الى ذلك، تم تكليف المحاضر والمقيم الآسيوي ناصر درويش للاشراف على مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية تحت 16 عاما، والتي تقام في فيتنام، بمشاركة منتخبات استراليا، تيمور، منغوليا ومكاو خلال الفترة من 14-22 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكان الاتحاد الاسيوي قد سمى طاقما تحكيميا أردنيا مكونا من أدهم مخادمة، أحمد مؤنس، محمد بكار، وأحمد فيصل، لإدارة مباراة فريقي زوبهان الإيراني واتحاد جدة السعودي، والتي ستقام في 12 آب (أغسطس) المقبل، ضمن اياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2019.