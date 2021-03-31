تكليف سامر المجالي للقيام بمهام مدير عام الملكية الأردنية

عمان-الغد- قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في جلسته التي عقدها مساء أمس الثلاثاء إنتخاب عطوفة المهندس سامر عبدالسلام المجالي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وانتدابه من المجلس لتولي مهام المدير العام / الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 30/3/2021 . وأكد دروزه أن اختيار المجالي باعتباره أحد أبناء الملكية الأردنية الخبراء في قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي يعكس حرص المجلس على استمرارية الشركة بمواصلة استراتيجية التطوير والنهوض الشامل التي تنتهجها والتي حققت من خلالها نجاحات متلاحقة في الأعوام السابقة رغم الظروف الصعبة التي تواجها صناعة النقل الجوي العالمية وكذلك الملكية الأردنية في هذه المرحلة من تداعيات سلبية كبيرة وملحوظة نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم، والتي لها أصبح لها تأثير كبير ومباشر على الملكية الأردنية خلال هذا العام وفي السنوات القادمة من إغلاقات المطارات الدولية ووضع قيود صارمة على حركة السفر ذلك ليس في الأردن فحسب ولكن على المستوى العالمي.

ويتمتع المهندس سامر المجالي بخبرة عملية طويلة في مجالات مختلفة من قطاع الطيران المدني كان آخرها مؤسس شركة Plane Vision للإستشارات الأستراتيجية المؤسسية والإدارية في البحرين، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في خطوط طيران السعودية الخليجية بين الأعوام 2013 ــ 2019 وشغل منصب رئيس تنفيذي في شركة طيران الخليج بين 2009و 2012، وعضو سابق في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” ورئيس مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي عام 2008، وعضو مجلس إدارة سابق في البنك المركزي في الفترة بين 2011-2020.

كما تولى العديد من المناصب التنفيذية العليا المختلفة في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في دائرة العمليات الجوية، التخطيط التجاري، تقنية المعلومات وخدمات المسافرين منذ عام 1979، وشغل منصب المدير العام في الفترة ما بين 2001-2009.

المهندس سامر المجالي حاصل على ماجستير في ادارة النقل الجوي من معهد كرانفيلد للتكنولوجيا في المملكة المتحدة عام 1983. وبكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة لافبرا Loughborough للتكنولوجيا في المملكة المتحدة عام 1979.