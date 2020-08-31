تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

عمان- افضت الاستشارات الملزمة التي اجراها الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، مع اعضاء المجلس النيابي الى تكليف سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب بتشكيل الحكومة الجديدة .

وافاد مراسل (بترا) في بيروت بان الرئيس عون اجرى قبل الظهر استشارات مع النواب والكتل النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، وفق ما ينص الدستور اللبناني، وحصل اديب على 90 صوتا من اصل 115 نائبا شاركوا في الاستشارات، فيما حصل السفير اللبناني السابق لدى الامم المتحدة نواف سلام على 16 صوتا، وحصل كل من الوزيرة السابقة ريا الحسن والوزير السابق الفضل شلق على صوت واحد ايضا وامتنع 7 نواب عن تسمية احد.

وابرز من سمى اديب لتشكيل الحكومة هم رؤساء الحكومات السابقون النواب: سعد الحريري، نجيب ميقاتي وتمام سلام، كتلة نواب حزب الله، كتلة نواب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كتلة نواب المستقبل، كتلة نواب اللقاء الديموقراطي بزعامة وليد جنبلاط، كتلة نواب لبنان القوي برئاسة جبران باسيل.

وقال الحريري إن الهدف الأول يجب ان يكون اعادة اعمار بيروت، ويجب ان تتشكل الحكومة بسرعة.

واشار سلام من كتلة نواب حزب الله الى أن على المسؤولين أن يدركوا أن هذه فرصة أخيرة للبنان واللبنانيين لإنقاذ وطنهم، انطلاقاً من تفاهمهم وبدعم عربي ودولي وتشكيل حكومة إنقاذ في أقرب فرصة تضع أمامها هدفا لعمل سريع لتصحيح كل الأخطاء.

وقال ميقاتي “اخترنا تسمية الدكتور اديب لتوجيه رسالة بأننا نريد حكومة مطلوب منها القيام بأعمال إصلاحية يومية في البلد، وبعمل حكومي جدي ومنتج”.

واعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” بزعامة وليد جنبلاط انها سمت أديب، لكنها لن تشارك في الحكومة الجديدة.