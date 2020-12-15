تكليف “ميكانيكي” برئاسة قسم الإدارة والمحاسبة بإحدى دوائر وزارة الأشغال

عمان- الغد- كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020، الصادر قبل أيام، عن مخالفة في تكليف أحد الموظفين برئاسة قسم الإدارة والمحاسبة في إحدى دوائر وزارة الأشغال.

ووفق التقرير فإنه لدى تدقيق بيانات أحد الموظفين تبين أنه حاصل على شهادة الثانوية العامة وتم تعيينه في العام 1993 على الفئة الثالثة بوظيفة ميكانيكي، إلا أنه قد تم تكليفه ليشغل وظيفة رئيس قسم الإدارة والمحاسبة في إحدى إدارات الوزارة منذ العام 2011، خلافا لأحكام المادة 9 من تعليمات وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

وأوصى التقرير بتصويب المخالفة أعلاه وحصر واسترداد ما تم صرفه من علاوات إشرافية وفنية للموظف بغير وجه حق، مشيرا إلى أن الوزارة ردت والموضوع قيد المتابعة.