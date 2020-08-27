تكميلية التوجيهي في 31 كانون أول للعام الحالي

عمان- قررت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، بدء عقد الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول المقبل.

وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة علي حماد، إن اختيار هذا الموعد جاء بناء على نتائج الاستفتاء الذي طرحته الوزارة في وقت سابق على المقترحات الثلاثة التي حددتها لإجراء الدورة، وشارك فيه 124 ألف و562 طالبا وطالبة. وأضاف إن نسبة الطلبة الذين صوتوا على المقترح الثالث المتضمن إجراء الدورة في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول المقبل، بلغت 47.6 بالمئة، فيما بلغت النسبة للمقترح الثاني والمتضمن بدء الدورة في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني، 20.9 بالمئة، و 31.5 بالمئة للمقترح الأول والمتضمن عقدها في الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

وبين حماد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نسبة التصويت في الاستفتاء الذي طرحته لهذه الغاية عبر موقعها الإلكتروني توزعت بواقع 52.1 بالمئة للفرع العلمي، و38.8 بالمئة للفرع الأدبي، و9.1 بالمئة للفروع الأخرى.

كما بلغت نسبة الطلبة الذين شاركوا في التصويت من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح بحسب حماد، 68.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة تصويت الطلبة الراغبين في رفع معدلاتهم 31.9 بالمئة.

وبين حماد أن الاشتراك في الدورة التكميلية المقبلة، سيقتصر فقط على الطلبة الذين شاركوا في دورة الامتحان العام 2020، لافتا إلى أن الوزارة ستصدر في وقت لاحق الإرشادات الخاصة بموعد التقدم للاشتراك في الدورة التكميلية.

–(بترا)