“تكنولوجيا المستهلك” تكرم سامسونج لتميزها في التصميم

عمّان – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا عن فوز 44 من ابتكاراتها الجديدة من المنتجات والخدمات بجوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي 2021 (CES)، بما في ذلك أربع جوائز لأفضل الابتكارات من جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA). وتمنح هذه الجوائز المرموقة تقديرا للشركات التي تتميز في تصميم وهندسة أحدث منتجاتها وتقنياتها. ويؤكد حصول سامسونج على هذا التكريم غرثها العريق في تطوير ابتكارات رائدة وقيّمة تقود الصناعة والمجتمع نحو المستقبل.

وفي هذا العام كان هاتف “Galaxy Note20 5G/Ultra 5G” وسماعة “Galaxy Buds+ BTS” من بين المنتجات الفائزة في أفضل جوائز الابتكار. وشملت منتجات سامسونج الحائزة على جوائز في حفل التكريم فئات عدة، بما في ذلك إمكانية الحصول عليها، وملحقات الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاته، والتصوير الرقمي / التصوير الفوتوغرافي، والتقنيات المدمجة، واللياقة والرياضة، والألعاب، وسماعات الرأس وأجهزة الصوت الشخصية، والصحة والسلامة، والأجهزة المنزلية، وأجهزة الصوت والفيديو المنزلية وملحقاتها، والأجهزة المحمولة وملحقاتها، وأجهزة المنزل الذكي، وبرامج وتطبيقات الهاتف المحمول، وأجهزة البث، والاستدامة، والأجهزة القابلة للارتداء، والشاشات المرئية.

وترعى جمعية تكنولوجيا المستهلك جوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار، باعتبارها المالك والمنظم لمعرض الالكترونيات الاستهلاكية – الذي يٌعد أحد أكبر معارض الالكترونيات الاستهلاكية وأكثرها تأثيراً في العالم. وستكون نسخة المعرض لهذا العام عيارة عن حدث رقمي بالكامل لأول مرة على الإطلاق،

ومن أفضل الابتكارات لسماعات الرأس وجودة الصوت: حازت سماعات Galaxy Buds + BTS Edition على جائزة أفضل ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي 2021. وتقدم سماعاتGalaxy Buds + BTS Edition صوتاً بجودة الاستوديو لمستمعي الموسيقى في كل مكان.