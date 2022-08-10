تكهنات بموعد انتخابات الفيصلي.. واحتفال جماهيري بالانتظار

يحيى قطيشات – ارتفعت وتيرة التكهنات في الشارع الرياضي عامة، والشارع الفيصلاوي خاصة، بشأن موعد إجراء انتخابات النادي الفيصلي، التي لم يتم تحديدها رسميا حتى الآن.

وأكدت مصادر، أن انتخابات النادي الفيصلي، ستجري أواخر شهر تشرين الثاني( نوفمبر) المقبل، عقب نهاية الموسم الكروي الحالي، ومن أجل إبعاد فريق الكرة عن أي ضغوطات، والتركيز على المنافسة الحقيقية في بطولتي الدوري والكأس.

وبينت المصادر أن تنسيقا يجري بين اللجنة المؤقتة للنادي ووزارة الشباب، لتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للفيصلي في تلك الفترة، من أجل انتخاب إدارة جديدة تتولى قيادة تقود النادي لـ3 سنوات مقبلة؛ بحسب نظام الأندية والهيئات الشبابية.

ولم تصدر وزارة الشباب حتى يوم أمس، بيانا رسميا تحدد فيه موعد الانتخابات، بانتظار مزيد من المشاورات، قبل الخروج بموعد مناسب يخدم تطلعات النادي فنيا وإداريا.

ويرى الكثيرون أن إجراء الانتخابات خلال سير منافسات بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن، ربما يلحق الضرر بفريق كرة القدم، ويشغله بالانتخابات وتداعياتها، ما يعني أن المطلب يتمثل في إجراء الانتخابات بعد انتهاء الموسم الكروي، بانتظار ما سيصدر عن وزارة الشباب، بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد الانتخابات حتى الآن، إلا أن وتيرة التنافس على رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي في ارتفاع مستمر، بعدما أعلن كل من عضو مجلس الإدارة السابق سليمان العساف، ورئيس اللجنة المؤقتة السابق المهندس نضال الحديد، ترشحهما لمنصب رئيس النادي.

والأسماء المطروحة لعضوية مجلس الإدارة، شخصيات رياضية قيادية، لها باع طويل في العمل الرياضي والإداري.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن كتلة العساف تضم أحمد قطيشات، لانا الجغبير، الدكتور عمر الزواهرة، فوزي العجارمة ومازن الحراسيس، وفراس وريكات.

أما كتلة الحديد فتضم كلا من أحمد وريكات، فراس حياصات، مازن النبر، سامي فراج، أحمد عواد، عيسى صقر الدعجة.

ومن الأسماء التي يتم تداولها لخوض الانتخابات أيضا؛ : النائب نصار الحيصة، حاتم العواملة، مروان الغنام، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسماء سيكشف النقاب عنها خلال الأيام المقبلة.

احتفال كبير بذكرى تأسيس الفيصلي

أكد المتحدث الرسمي بإسم النادي الفيصلي أمجد المجالي، أن الهيئة الإدارية المؤقتة بدأت التحضير والإعداد للاحتفال بذكرى مرور 90 عاما على تأسيس النادي ومن خلال حفل فني ورياضي جماهيري يتناسب مع قيمة ورمزية المناسبة.

وينتظر أن تتدارس اللجنة المؤقتة، آلية تنظيم الاحتفال والفقرات وكل ما يتعلق بهذا الحفل.