تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي الطازجة على الأسر المحتاجة

عمان- باشرت تكية أم علي اليوم الاربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس، على الأسر المحتاجة والمستفيدة من برامجها في محافظة العاصمة عمان، ومحافظتي البلقاء ومأدبا،حيث استفاد منها أكثر من 2,190 أسرة محتاجة .

وقالت التكية في بيان اليوم، انها باشرت كذلك يوم أمس أداء ما يقارب 20,000 أضحية في أستراليا بحضور وإشراف مجلس التنسيق الإسلامي في فيكتوريا – أستراليا.

واشارت التكية إلى أنها تستقبل توكيلات الأضاحي من المتبرعين ليتم أداؤها بالنيابة عنهم وبموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية ووفقاَ لضوابط الشريعة الإسلامية من حيث العمر والنوع والخلو من الأمراض.

وبحسب التكية تبلغ تكلفة الأضحية التي يتم أداؤها في الأردن 170 ديناراً أما الأضحية التي يتم أداؤها في أستراليا فتبلغ تكلفتها 120 ديناراً ويشمل ثمنها الذبح والتقطيع والتجميد والشحن إلى الأردن ثم التخزين في مستودعات تكية أم علي ليتم توزيعها على الأسر المستفيدة من برامجها في جميع محافظات المملكة على مدار العام.

وشكر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر المتبرعين الذين قاموا بتوكيل التكية بأداء أضاحيهم على ثقتهم، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع هذه الأضاحي على الأسر المحتاجة التي تقطن في جميع المحافظات وعلى مدار العام، بالإضافة لإيصال كتف الأضحية أو ما يعادلها إلى أهلنا من الأسر المحتاجة في فلسطين.

وأشار إلى أن تكية أم علي قامت ومنذ تأسيسها بأداء 259,805 أضحية نيابةً عن موكليها، مبينا ان التكية تولي في كل عام الأضاحي أهمية كبيرة لما لها من أثر في إدخال الفرحة والسرور على منازل الأسر المحتاجة خلال أيام عيد الأضحى وعلى مدار العام.

وتتيح تكية أم علي للمتبرعين فرصة تتبع أداء الأضحية خلال أيام العيد عن طريق الموقع الإلكتروني tua.jo وتطبيق الهاتف الذكي(TUA) من خلال إدخال رقم الوصل المالي لمعرفة موعد أداء الأضحية.-(بترا)