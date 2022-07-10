تكية أم علي توزع الأضاحي على 2840 أسرة

استفاد 2840 أسرة محتاجة من لحوم الأضاحي الطازجة التي وزّعتها تكية “أم علي” لهذا العام، فيما بدأت التكية بعمليةَ ذبح الأضاحي المحليّة والخارجية بعد صلاة العيد مباشرة، في مسالخ أمانة عمان، والمسالخ المعتمدة لديها خارج الأردن.

وباشرت تكية أم علي اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم ذبحها يوم أمس السبت، على عدد من الأسر المحتاجة والمستفيدة من برامج تكية أم علي في كل من محافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء وإربد.

وتقوم تكية أم علي باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرّعين وأدائها بالنيابة عنهم؛ وذلك بموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية، ووفقاَ لضوابط الشريعة الإسلامية من حيث العمر، والنوع، والوزن، والخلو من الأمراض والعيوب.

وتقوم التكيّة بأداء الأضاحي داخل وخارج الأردن، حيث تبلغ تكلفة الأضاحي المحلية والتي يتم ذبحها في مسالخ أمانة عمان 170 دينارا، وتوزّع طازجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أما الأضحية الخارجية والتي يتم ذبحها في أستراليا فتبلغ تكلفتها 120 دينارا، حيث تشمل التكلفة الذبح، والتقطيع، والتجميد، والشحن إلى الأردن، ثم التخزين في مستودعات تكية أم علي ليتم توزيعها على الأسر المستفيدة من برامجها على مدار العام وفي جميع محافظات المملكة بهدف تعظيم الفائدة للأسر المحتاجة.

من جهته، شكر مدير عام تكيّة أم علي، سامر بلقر متبرّعي التكية، قائلاً: “نشكر جميع متبرّعي تكية أم علي على ثقتهم بتكية أم علي وتوكيلها بأداء أضاحيهم، فبفضل ثقتهم بنا وسعيهم الموصول لعمل الخير، ستتمكن تكية أم علي من توفير لحوم الأضاحي للأسر المحتاجة في جميع محافظات المملكة على مدار العام وسيتم توزيع أكتاف الأضاحي إلى الأسر المحتاجة في فلسطين”.

وأكد بلقر أن التكية مستمرة بجهودها الدؤوبة لدعم الأسر المحتاجة والأشد فقراً في جميع محافظات المملكة، مشيراً إلى أن تكية أم علي كانت وما تزال ملتزمة بمبدأ الشفافية والعدالة في عملها الإنساني مع الأسر المحتاجة.

وتتيح التكية للمتبرّعين فرصة معرفة موعد أداء أضاحيهم وتتبعها خلال أيام العيد؛ عن طريق إدخال رقم الوصل المالي عبر موقعها الإلكتروني TUA.jo، أو عبر تطبيق الهاتف الذكي لتكية أم علي من خلال البحث عن TUA لتحميل التطبيق.

وتقوم التكية حالياً على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20 ألف أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، إذ يحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر. (بترا)