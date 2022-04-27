تكية أم علي: هدفنا الوصول لـ22 ألف أسرة أردنية شهريا

قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، الأربعاء، إن البرنامج الأساسي للتكية هو الوصول إلى 22 ألف أسرة أردنية التي يصلها شهريا طرود غذائية على مدار العام “بناء على معايير أهمها أن يكون صافي دخل الفرد بالشهر أقل من 14 دينارا”.

وأوضح بلقر لبرنامج صوت المملكة الذي يبث عبر قناة المملكة، أن نحو 100 ألف شخص يستفيدون من هذا البرنامج الممول بالكامل من الأردنيين.

وبين أن الموازنة السنوية لتكية أم علي تصل إلى 15 مليون دينار سنويا، 95% من إيراداتها من متبرعين أفراد حيث يتم التعامل مع نحو 70 ألف متبرع سنويا، وتهيء التكية القنوات كافة للتبرع إلكترونيا أو الوصول إلى منزله.

و أكد بلقر أن تكية أم علي “مؤسسة معنية بمكافحة الجوع في الأردن، وهنا الحديث ليس عن مجاعة بل عن وضع ممكن أن يتطرق له أي شخص نتيجة ظروف اجتماعية أو صحية قاهرة”.

و”لدينا حوالي 5% جنسيات غير أردنية، ولا نتحدث عن اللاجئين، اللاجئين لتكية أم علي نظرا لضعف الإمكانيات لا نتعاطى معهم لأنه هناك الكثير من الجهات المانحة من منظمات الأمم المتحدة وجمعيات دولية” بحسب بلقر.